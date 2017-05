Berlin – Die Deutsche Bahn will die Fahrkarten in den kommenden Jahren abschaffen und durch ein digitales System ersetzen. „Man wird in Zukunft kein Ticket mehr für die Bahn brauchen. Der Zug kann dann über das Handy eines Passagiers erkennen, dass er eingestiegen ist“, sagte Bahnchef Richard Lutz der „Bild am Sonntag“. „Je nachdem, wo er aussteigt, wird die Fahrt automatisch abgerechnet werden.“

Das Projekt befinde sich noch im Versuchsstadium. „Aber ich glaube, dass diese Entwicklung in den nächsten Jahren Stück für Stück kommen wird“, sagte der Bahnchef.

Lutz präzisierte außerdem die Pläne des Konzerns für eine verstärkte Videoüberwachung. Nach seinen Angaben sollen mehr als 7.000 zusätzliche Kameras an mehr als tausend Bahnhöfen installiert werden. 40 Bahnhöfe, darunter neun große in Berlin sowie die Hauptbahnhöfe in Düsseldorf, Essen, Hamburg und Dortmund, würden noch in diesem Jahr mit neuer Technik ausgestattet werden. (APA/AFP)