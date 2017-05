Hall, Thimphu – Bhutan verfüge über enormes Wasserkraftpotenzial, die Geologie des Landes sei ähnlich der Tirols. Mitentscheidend bei der Auftragvergabe sei auch gewesen, dass Tirol ebenfalls ein Land der Wasserkraft sei, mit rund 800 kleinen und großen Wasserkraftwerken, sagt Martin Seidner, Geschäftsführer von Bernard Ingenieure.

Bei der Planung und Umsetzung des Kraftwerks am Fluss Dagachhu ist das Ingenieurbüro federführend: Sieben Jahre wird gebaut, 160 Millionen Euro werden von der Regierung Bhutans investiert, die maximale Leistung des Hochdruck-Kraftwerks liegt bei 126 Megawatt (MW). Die Ingenieure sind sowohl bei der Planung als auch bei der Umsetzung des Kraftwerks zusammen mit der Austrian Development Agency dabei. Auch die Machbarkeitsstudie und das Verfahren der Umweltverträglichkeitsprüfung werden vom Tiroler Ziviltechnikerbüro übernommen.

1989 wird Bhutan Schwerpunktland der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Bereits ein Jahr später will Bhutan Unterstützung bei seiner Energiepolitik, um bis zum Jahr 2020 alle bhutanischen Haushalte mit Energie zu versorgen. Im Jahr 2008 – knapp vor Baubeginn des Kraftwerks – liegt der Eigenverbrauch Bhutans bei 530 Gigawattstunden (GWh). Das Kraftwerk Dagachhu liefert jährlich 515 GWh und wäre damit fast allein in der Lage, das Land mit Strom zu versorgen. Doch das Land will auch verdienen: 45 Prozent des Bruttoinlandsprodukts sollen aus dem Stromgeschäft kommen. (ver)