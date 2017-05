Innsbruck – Im Jahr 1993 kam in Österreich die Verpackungsverordnung, die Altstoff Recycling Austria (ARA) war ab diesem Zeitpunkt als nicht-gewinnorientierter Monopolist für die bundesweite Sammlung der Haushaltsverpackungen zuständig. Auch auf EU-Druck hin wurde mit 1. Jänner der Markt geöffnet, seither gibt es mit vier Unternehmen aus Deutschland sowie Bonus aus Kufstein fünf Herausforderer der ARA .

Das Experiment sei gelungen, dem Ministerium seien „gute Würfe“ gelungen, sagte ARA-Vorstand Werber Knausz gegenüber der TT – obwohl man klarerweise auch Marktanteile verloren habe. Aber während der vormalige Monopolist in Deutschland von der Konkurrenz „wie ein Christbaum abgeräumt“ worden sei und nur noch bei 40 Prozent Marktanteil liege, habe die ARA weiterhin je nach Stoffsorte 75 bis 88 Prozent Anteil (in Durchschnitt 83 Prozent) behalten. Im Vorjahr haben die Haushalte in Summe fast 1,07 Millionen Tonnen Altglas, Papier, Metall und Leichtverpackungen gesammelt. Tirol gehört zu den sammelfreudigsten Bundesländern. 95 Prozent der gesammelten Stoffe würden dann als Industrie-Rohstoffe erneut verwendet, 650.000 Tonnen CO2 (rechnerisch 7 Prozent des gesamten Pkw-Ausstoßes) würden dadurch eingespart.

Österreich habe nur knapp 10 Prozent Trittbrettfahrer, die nichts ins System einzahlen, während es in Deutschland 40 Prozent seien. „Unser System ist besser und günstiger als das deutsche“, so Knausz. Die Preise in Österreich seien trotz der Marktöffnung um etwa 6 Prozent gestiegen, weil man den Gemeinden und Städten in Summe 20 Mio. Euro für die im Restmüll landenden Verpackungen zahle.

Knausz geht davon aus, dass sich der Markt wieder deutlich verringern wird und am Schluss nur zwei bis drei Anbieter übrig bleiben werden. Darunter dürfte aus seiner Sicht Bonus aus Kufstein sein, das einen geschickten Nischenkurs fahre.

Heuer werde eine Werbekampagne „Reinwerfen statt Wegwerfen“ laufen, Kinder sollen dazu als Multiplikatoren die Erwachsenen zum Sammeln „erziehen“. (va)