Wien – Das britische Vermarktungstalent und Starkoch Jamie Oliver dürfte Geschmack an Wien zu finden, berichtet das Gastromagazin Falstaff in seiner Onlineausgabe. Erst vor einigen Monaten eröffnete das „Jamie‘s Deli“ am Flughafen, nun ergreift er die Chance in der Wiener Innenstadt Fuß zu fassen.

Oliver wird bald in Ringnähe eine von mehr als 60 Niederlassungen seiner Kette „Jamie‘s Italian“ eröffnen. Und zwar am Stubentor, wo bis vor wenigen Tagen das „Eatalico“ der Gastro-Familie Huth und zuvor jahrelang die „Harry‘s Bar“ logierte. Robert Huth wollte den Deal weder bestätigen noch dementieren, so Falstaff.

Erst vor zehn Jahren eröffnete Jamie Oliver das erste „Jamie‘s Italian“ in Oxford. Zusammen mit seinem Mentor Gennaro Contaldo setzt er möglichst authentische italienische Küche mit allen ihren Highlights um: Antipasti, Pasta, Pizza, Aperitivo u.v.m. Aber nicht nur die Küche Italiens interpretiert Oliver auf seine Art, auch das italienische Lebensgefühl will er in seinen Restaurants transportieren. (hu)