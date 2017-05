Wien – Die Bawag P.S.K. steht vor dem Kauf der Südwestbank mit Sitz in Stuttgart, gaben die Banken gestern bekannt. Laut Bawag-Chef Anas Abuzaa­kouk sei das Institut eine ideale Plattform für die Expansion in Deutschland, sagte er zur APA. Er rechne in den nächsten Wochen mit der Unterschrift unter dem Deal. Die Bawag will die Südwestbank zu 100 % übernehmen und habe dafür ausreichend Kapital.

„Wenn der Kauf abgeschlossen wird, wird dies unsere Plattform, um in Deutschland organisch und mit Zukäufen zu wachsen“, sagte Abuzaakouk. Die Bawag führe Gespräche für weitere Zukäufe. Abuzaakouk hat Wachstum in Deutschland, Österreich und der Schweiz als strategisches Ziel ausgerufen.

Die Bawag kam 2016 auf eine Bilanzsumme von 39,7 Mrd. Euro. Die 1922 gegründete Südwestbank ist hauptsächlich in Baden-Württemberg tätig. Sie kam 2016 auf eine Bilanzsumme von 7,4 Mrd. Euro und betreute in 28 Geschäftsstellen mit 650 Mitarbeitern rund 100.000 Privat- und Firmenkunden. Der Gewinn vor Steuern lag zuletzt bei 30 bis 40 Mio. Euro, die Eigenkapitalquote bei 12 %. Die Kaufsumme gab man nicht bekannt.

Insidern zufolge bereitet sich die Bawag aber auch auf einen Sprung an die Börse im Herbst vor. Die viertgrößte österreichische Bank könnte dabei mit bis zu 5 Milliarden Euro bewertet werden, sagten mehrere mit der Sache vertraute Personen zu Reuters. Die Bank wollte sich dazu nicht äußern. Finanzinvestor Cerberus hält 52 % an der Bawag, sein amerikanischer Co-Investor GoldenTree 40 %. Ein kleines Aktienpaket hält auch die österreichische Post. (APA, Reuters)