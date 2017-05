Wolfsburg, Berlin – Vor 80 Jahren wurde in Berlin der Vorläufer des VW-Konzerns gegründet. Am 28. Mai 1937 wurde die „Gesellschaft zur Vorbereitung des Deutschen Volkswagens mbH“ gegründet. 1938 wurde dann von den Nationalsozialisten der Grundstein für das Werk in Wolfsburg gelegt – dort ist bis heute der Unternehmenssitz.

Ziel war es, den von Ferdinand Porsche entwickelten „Deutschen Volkswagen“ – oder auch „KdF-Wagen“ – zu bauen. Der KdF-Wagen war das wichtigste Projekt der NS-Organisation „Kraft durch Freude“ und er sollte mit 990 Reichsmark für jeden erschwinglich sein. Nach dem Ausbruch des Zweite­n Weltkriegs wurde das VW-Werk zunächst zum Rüstungsbetrieb. Im Dezember 1945 lief unter der Kontrolle der Briten mit 55 Fahrzeugen dann die Auto-Serienfertigung des „Typs 1“, des Käfers, an.

In den folgenden acht Jahrzehnten sollte sich Volkswagen zum größten Autobauer Europas, zeitweise zum weltgrößten Autohersteller entwickeln.

Heute umfasst der Konzern zwölf Marken, darunter die Stammmarke VW, aber auch Audi, Porsche oder Skoda. Die Unternehmensgrupp­e beschäftigt mehr als 620.000 Mitarbeiter und liefert jährlich mehr als 10 Millionen Fahrzeuge aus. Im September 2015 rutschte Volkswagen allerdings in eine tiefe Krise: Damals gab VW zu, in großem Stil bei Abgastests von Diesel-Fahrzeugen getrickst zu haben – und ringt nach zahlreichen Klagen und Milliarden-Vergleichen in den USA um Vertrauen. Und der Skandal zeigt Folgen. Ein Anfang des Jahres festgenommener VW-Manager, den die USA im Abgasskandal angeklagt haben, muss in Haft bleiben. Die US-Justiz beschuldigt den Deutschen, der bei VW bis März 2015 in leitender Funktion mit Umweltfragen in den USA betraut war, Teil einer Verschwörung zum Betrug und Verstoß gegen US-Umweltgesetze gewesen zu sein. Sein Prozess wird voraussichtlich erst im Jänner 2018 beginnen. Ihm droht eine lange Haftstrafe. Insgesamt sind wegen des Dieselskandals in den USA bisher Strafanzeigen gegen sieben VW-Mitarbeiter öffentlich gemacht worden. Der Angeklagte ist jedoch der einzige, den die US-Behörden fassen konnten. Auch in Europa schlägt der Skandal mittlerweile Wellen.

Dass VW in der Dieselabgas-Affäre in Europa lediglich die Autos nachrüstet, während VW-Diesel-Käufer in den USA eine Entschädigung bekommen, hält etwa EU-Industriekommissarin Elzbieta Bienkowska für unfair. Davon habe sie VW zu überzeugen versucht, bisher jedoch ohne Erfolg. Sie will aber weiterhin Druck machen. Viele Käufer in Europa würden viel für ein saubereres Auto zahlen, „sie wurden betrogen. Und sie merken, dass sie nun anders behandelt werden als die Amerikaner“, meinte die EU-Kommissarin. Langfristig schade das dem Image von VW gewaltig, so Bienkowska: Das heiße nicht, dass sie so viel zahlen wie in den USA. Aber nur in der Werkstatt etwas austauschen und das war’s dann – das sei keine Lösung.

Und auch in den USA läuft es neben Anklagen und Entschädigungsklagen nicht rund für den VW-Konzern: Der als Folge der Abgasmanipulationen vereinbarte Plan von VW zur Förderung von Elektromobilität in den USA ist nach Ansicht der kalifornischen Behörden unzureichend. Der deutsche Konzern müsse erklären, wie die Vorgaben zum Aufbau von Ladestationen in ärmeren Gemeinden erfüllt werden sollen. VW hatte sich im Rahmen eines Vergleichs im Dieselskandal unter anderem dazu verpflichtet, zwei Milliarden Dollar, umgerechnet 1,8 Milliarden Euro, markenneutral in die Förderung der Elektromobilität zu investieren. Davon sollen allein 800 Millionen Dollar nach Kalifornien fließen. (ver)