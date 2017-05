Von Matthias Reichle

Fließ – Der Fließer Bürgermeister Hans-Peter Bock ist „sauer“. Seine Kritik an A1 ist aus einem Grund aber nicht alltäglich. Diesmal geht es nämlich nicht um zu wenig Netzausbau, ein Problem, das viele ländliche Regionen plagt – sondern um zu viel. Der Internetanbieter plant derzeit die Verlegung seines Glasfasernetzes Richtung Obergricht. Vor einigen Jahren habe man noch um den Ausbau mit ultraschnellem Internet „gebettelt“, so Bock. Die Versorgung war ein Sorgenkind. Als dies nicht fruchtete, hätten die Gemeinden das Problem selbst in die Hand genommen. Vergangenes Jahr hat sich der Gemeindeverband „Breitband Oberes Gericht“ gegründet. Inzwischen wurden selbst entlegenere Regionen wie das Kaunertal mit Glasfaserkabel erschlossen.

Nun hat aber auch A1 doch noch Interesse angemeldet und will selbst die eigene Leitung bis Prutz ausbauen. Bock ortet darin nun eine sinnlose Doppelstruktur. Am Mittwoch werden sich die beiden Kontrahenten nun in einem Schlichtungsverfahren der Regulierungsbehörde (RTR) in Wien gegenüberstehen. Die Gemeinde Fließ hat inzwischen einen Anwalt eingeschaltet, um Grabungen am Via-Claudia-Radweg zu verhindern. Für Bock ist das Projekt gerade jetzt, wo wieder Tausende Radler auf der Strecke unterwegs sind, „ein Schwachsinn“. Bock will alle Möglichkeiten ausnützen, um sich zu wehren – verläuft die Leitung doch im Bereich von Urgen über Gemeindegrund, wie er betont.

Von Seiten von A1 bestätigt man „zahlreiche Gespräche“ mit der Gemeinde Fließ rund um die geplante Verlegung eines Weitverkehrskabels – „die bisher jedoch zu keiner Einigung führten“. „Die unterschiedlichen Auffassungen werden nun im Rahmen eines Schlichtungsverfahrens geklärt. Da es sich um ein laufendes Verfahren handelt, können wir die Details nicht näher kommentieren.“

Für Bock ist das nicht erklärbar, A1 könne das Kabel des Gemeindeverbands nämlich mitbenutzen – dieser sei dazu verpflichtet, Phasen zur Verfügung zu stellen.

Laut A1 geht es beim Ausbau weniger um den Anschluss an den einzelnen Haushalt, sondern vielmehr um eine leistungsstarke „Datenautobahn“. „Wir fangen ja nicht auf grüner Wiese an“, betont A1-Sprecherin Livia Dandrea-Böhm. In Fließ gebe es bereits ein Breitbandnetz: „Über das Netz von A1 sind derzeit rund 90 % der Haushalte in Fließ mit Bandbreiten bis zu 20 Mbit/s versorgt, 73 % der Haushalte mit bis zu 80 Mbit/s.“ Nun soll das Ortsnetz von Fließ und Prutz über eine starke Leitung ans Hauptnetz angeschlossen werden.

Seitens des Fachbereichs „Breitbandausbau und Technologieförderung“ beim Land Tirol weiß man, dass eine Gemeinde gegen Pläne von A1 wenig ausrichten kann. „A1 ist nicht verpflichtet, auf die Infrastruktur der Gemeinde zuzugreifen.“ Es handle sich um wirtschaftliche Entscheidungen. Mit dem Telekommunikationsgesetz – einem Bundesgesetz – habe A1 auf öffentlichen Grundstücken gute Karten. Es gebe räumliche und zeitliche Gestaltungsmöglichkeiten – „am Ende des Tages wird gebaut“. Man könne stärker gesetzlich verankern, dass bestehende Strukturen besser mitgenutzt werden, so der Vorschlag. Das sei auch Position des Landes. Es sei nicht sinnvoll, „dass man doppelt aufreißt“.