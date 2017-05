Von Alexander Paschinger

Ehrwald – Wie ein solches „Pure“-Hotel aussehen wird, ist auf der anderen Talseite in Lermoos ersichtlich: ein Haupthaus und mehrere Chalets, in einem romantischen Alpinstil gehalten. Das Pur­e in Ehrwald unterscheidet sich aber in zwei entscheidenden Dingen: Erstens wird es annähernd doppelt so groß wie Lermoos und zweitens werden zur Finanzierung nicht Kleinanleger herangezogen, sondern eine GmbH mit zwei Niederländern und einem Deutschen als Geschäftsführer. „Wir investieren hier rund 20 Millionen Euro als Anlage“, sagt Marc de Vocht, einer der Geschäftsführer.

Der Ehrwalder Gemeinderat hat seinerseits den Flächenwidmungsplan und Bebauungsplan am Gelände des ehemaligen Hotels Maria Regina, das im Oktober 2014 abgerissen wurde, geändert. „Jetzt laufen noch die Fristen“, sagt Bürgermeister Martin Hohenegg im TT-Gespräch, „bis Juli könnte die Baugenehmigung vorliegen.“

„Das geplante Hotel besteht aus drei oberirdischen Baukörpern, welche in den Untergeschoßen miteinander verbunden sind“, wurde das Projekt im Gemeinderatsprotokoll vorgestellt. Das Apart-Hotel soll 28 Apartments und einer Betreiberwohnung Platz bieten, in den Chalets sind weitere neun Suiten vorgesehen. „Rund 145 Betten“, sagt de Vocht. Und er hält fest, dass es auch ein ausgesprochener Wunsch der Gemeindeführung sei, die Betten wieder zurückzubringen.

„Stimmt“, sagt der Dorfchef und verweist sowohl auf das Programm seiner Einheitsliste als auch die Entwicklungsstrategie für das Zwischentoren. Das Pure Ehrwald sei eines von drei Projekten.

„Das Pure Resort Ehrwald soll im Herbst 2018 fertig sein“, erklärt de Vocht. Es wird dann als Ganzjahresbetrieb in der 4-Stern-S-Kategorie geführt. Dazu gehört eine Gartenanlage mit Teich, Wellness, Außenpool, Sauna, Infrarot, Fitness, Massage, Außensauna im Garten und ein öffentliches Restaurant.