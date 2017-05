Vöcklabruck – Das Start-up BlueSky Energy unter der Leitung des Tirolers Hansjörg Weisskopf will künftig die Salzwasser-Zellen, die es in seine Stromspeicher einbaut, selbst erzeugen. Daher nimmt das Unternehmen an einer Auktion für die insolvente US-Firma Aquion teil, um deren weltweite Patente und Produktionsanlagen für diese Technologie zu erwerben. Gründer und Geschäftsführer Weiss­kopf ist optimistisch, dass die Übernahme gelingt, denn „die Zelle von Aquion ist ein wichtiger Bestandteil des von uns entwickelten Stromspeichersystems Greenrock.“

Das in Pittsburg ansässige Unternehmen Aquion wurde 2008 von dem Universitätsprofessor Jay F. Whitacre gegründet. Aquion meldete im heurigen März Insolvenz an. BlueSky gab daraufhin am Dienstag ein verbindliches Kaufangebot für den Erwerb der Vermögenswerte – die weltweiten Patente, die Produktionsanlagen und die Lagerbestände – ab. Für die Übernahme müssen mehr als 2,8 Mio. US-Dollar (2,50 Mio. Euro) bezahlt werden. Von den Eigentümervertretern sei es bereits angenommen worden. Am 6. Juni soll der Konkursrichter entscheiden, ob es offiziell akzeptiert wird, der Zuschlag an einen Bieter in einer Auktion am 20. Juni erfolgen.

Der Vorteil der Salzwasser-Technologie gegenüber anderen: Diese Zellen seien nicht entflammbar oder explosiv, berührungssicher und absolut wartungsfrei. Zudem würden keine gesundheits- und umweltschädlichen Materialien verwendet, alle Stoffe könnten dauerhaft wiederverwendet werden. Rund 16.000 derartige Batterien mit dieser Technologie seien bei BlueSky bereits verkauft worden. Sie seien also bereits erprobt. (APA, TT)