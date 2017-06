Innsbruck, Sion – Eine neue Fluglinie nur für Wintersportler – das will die neue Powd­air werden. Ab 14. Dezember plant die Airline mit Sitz in Dublin, Skifahrer an sechs Tagen pro Woche von Bristol, Edinburgh, London, Manchester und Southampton sowie von Antwerpen und Hamburg ins schweizerische Sion zu fliegen. Heute startet der Ticketverkauf. Die junge Airline wälzt aber bereits Expansionspläne und hat Innsbruck und Chambéry in Frankreich im Visier. Dass Powdair Tirol ansteuern will, bestätigte Mediensprecher Rob Stewart gegenüber der TT. In Zukunft plane man eine Expansion um andere Wintersportorte wie Innsbruck, allerdings gebe es momentan noch keine bestätigten Routen, erklärte Stewart. Man befinde sich in einer frühen Planungsphase. Beim Flughafen Innsbruck ist bislang noch keine konkrete Anfrage eingegangen, hieß es auf Anfrage.

Laut dem Portal Aero Telegraph sollen Flüge ab 230 Euro hin und retour erhältlich sein, Skitransport inklusive. Powd­air wurde demnach erst am 9. März mit einem Kapital von einer Million Euro gegründet. Firmensitz ist Dublin, Basis werde aber Sion sein. (wer)