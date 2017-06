Zug – Der Online-Zimmervermittler Airbnb hat die erst­e Ortstaxen-Vereinbarung im deutschsprachigen Raum geschlossen. Airbnb erhebt ab 1. Juli die Ortstaxe für die Schweizer Zug Tourismus. In Deutschland und Österreich verhandeln derzeit noch viele Städte und Gemeinden über die automatische Abbuchung der Tourismusabgabe. In Österreich waren zuletzt 17.000 Airbnb-Unterkünfte gelistet, davon mehr als 300 in Innsbruck und rund 500 im Raum Kitzbühel.

Künftig wird Airbnb über seine Plattform automatisiert die Beherbergungsabgaben für alle Gastgeber im Kanton Zug einziehen und an die Zuger Tourismusorganisation weiterleiten, wie Airbnb und Zug Tourismus gemeinsam am Sonntagmorgen mitteilten. Damit sei Zug der erste Schweizer Kanton, in dem ein solches automatisiertes Verfahren zum Einsatz komme. Airbnb kündigt in der Mitteilung auch weitere solche Vereinbarungen an.

Mit der Vereinbarung gelingt es Airbnb erstmals im deutschsprachigen Raum, einen Kompromiss um den jahrelangen Zwist um die Ortstaxe zu setzen. Denn seit Langem fordern Hotels gleiche Rahmenbedingungen für professionelle und private Wohnungs- und Zimmeranbieter.

Weltweit hat Airbnb mit über 270 Städten und Kommunen eine solche Vereinbarung geschlossen. Wie es in der Mitteilung weiter heißt, seien seit dem Start des Modells im Jahr 2014 insgesamt 214,92 Mio. Euro erhoben und wieder abgeführt worden.

In Österreich reagieren immer mehr Bundesländer auf den Boom von Online-Zimmervermittlern wie Airbnb, 9flats und Wimdu und novellieren deswegen ihre Tourismusgesetze. Derzeit müssen die Vermieter selbst die Ortstaxe abführen, was oft nicht passiert. Künftig sollen die Plattformen die Tourismusabgabe einheben oder Daten liefern. Auch das Finanzamt will bei Kurzzeit-Vermietern genauer hinsehen.

In Tirol ist ebenfalls geplant, dass Airbnb und Co. künftig von ihren Gästen automatisch die Kurtaxe einheben und an das Land abliefern sollen, wie die Tourismusabteilung des Landes kürzlich gegenüber der TT erklärte. (APA, sda, TT)