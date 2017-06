Bratislava, Wolfsburg – Bei Volkswagen in der Slowakei wird am Dienstag erstmals seit der Werkseröffnung in Bratislava gestreikt. Gewerkschaftschef Zoroslav Smolinsky rechnet mit einer hohen Beteiligung, wie er am Montagabend sagte. 90 Prozent der 12.300 Beschäftigten werden demnach die Arbeit niederlegen.

Die Gewerkschaft fordert eine Lohnerhöhung um 16 Prozent. VW hatte 4,5 Prozent mehr in diesem und 4,2 Prozent mehr im kommenden Jahr angeboten.

Ein Sprecher von VW Slovakia nannte die Forderung der Gewerkschaft „inakzeptabel“. Eine Lohnerhöhung um 16 Prozent gefährde die Wettbewerbsfähigkeit und die Zukunft des Unternehmens.

Volkswagen produziert in der Slowakei unter anderem den Porsche Cayenne, den Volkswagen Touareg und den Audi Q7. Ein Angestellter verdient dort nach Unternehmensangaben im Schnitt 1.800 Euro im Monat - die Gehälter der Top-Manager nicht eingerechnet. Der Durchschnittslohn in der Slowakei liegt bei 980 Euro monatlich.

VW ist der größte private Arbeitgeber im Land. In den Werken laufen täglich mehr als tausend Fahrzeuge vom Band. Im vergangenen Jahr waren es insgesamt knapp 389.000. Erst am vergangenen Donnerstag feierte VW das fünfmillionste Auto.

Derzeit mehr als 3.000 Verfahren anhängig

Indessen kämpft Volkswagen in der Abgasaffäre mit einer Flut an Klagen. Aktuell sind allein in Deutschland mehr als 3000 Verfahren an Landgerichten anhängig. Rund 350 Verfahren wurden entschieden, in 75 Prozent der Fälle wurde die Klage abgewiesen, wie das Handelsblatt am Dienstag unter Berufung auf VW berichtete. Bei den restlichen Fällen ging der Autobauer in Berufung. Allerdings wird es bis zu einem Urteil des deutschen Bundesgerichtshofs (BGH) voraussichtlich drei bis vier Jahre dauern.

Der deutsche Verbraucherschutzminister Heiko Maas (SPD) fordert daher von VW, seinen Kunden stärker entgegenzukommen. „Es wäre ein wichtiges Signal, auch um verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen, wenn VW die Frist für die Rechte auf Gewährleistungen von Verbrauchern noch einmal verlängert“, sagte Maas dem Handelsblatt. Dies sei für die Verbraucher vor allem wichtig, wenn die Rückrufaktion nicht bis zum Jahresende abgeschlossen werden könne oder noch nicht abschließend geklärt sei, ob neben den Nachbesserungsansprüchen weitere Ansprüche der Kunden bestehen.

Ein Sprecher des VW-Konzerns bekräftigte gegenüber der Zeitung, die Gewährleistungsfrist werde über das Jahr 2017 hinaus nicht verlängert. Betroffene VW-Kunden können danach keine juristischen Schritte mehr gegen den Autokonzern einleiten. Es geht um Schadenersatzansprüche, den Rücktritt vom Vertrag oder die Minderung des Kaufpreises. (APA, AFP)