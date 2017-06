Wien – Mit den gestiegenen Temperaturen wächst auch der Wunsch nach Abkühlung. Klimaanlagen sind bei Hitze über 30 Grad aktuell ein Verkaufsschlager. Alternativ dazu wächst aber auch der Markt für Fernkälte.

„Auch wenn die Hitze groß ist, beim Kauf eines Klimageräts gilt es, einen kühlen Kopf zu bewahren und einen genauen Blick auf das Energieeffizienzlabel und die technischen Daten des Wunschgeräts zu werfen“, betont Peter Traupmann, Geschäftsführer der Österreichischen Energieagentur.

Billig im Betrieb und der Anschaffung seien etwa Ventilatoren. Diese kühlen jedoch die Luft nicht ab, lassen die Temperaturen aber angenehmer erscheinen. Fix installierte Klimaanlagen sind hingegen in der Anschaffung kostspielig, aber energieeffizient. Bei mobilen Klimageräten ist der Stromverbrauch höher. Die Energieagentur hat ein Ranking der effizientesten Geräte auf www.topprodukte.at veröffentlicht, um Konsumenten die Kaufentscheidung zu erleichtern.

In Österreich im Vormarsch ist aktuell auch die Klimaanlagenalternative Fernkälte. Seit dem Jahr 2009 hat sich der heimische Fernkälte-Markt von 25 Gigawattstunden (GWh) auf zuletzt 141 GWh nahezu versechsfacht – Ende 2016 lag die installierte Fernkälteleistung bei 131 Megawatt (MW), erklärte der Fachverband der Gas- und Wärmeversorgungsunternehmungen (FGW) gestern. In Tirol wird aktuell vom Landesenergieversorger Tiwag kein Fernkältesystem betrieben. Tigas und die Innsbrucker Kommunalbetriebe (IKB) würden aber aktuell ein Konzept zur ökologisch verträglichen und ökonomisch sinnvollen Umsetzung eines Fernkältesystems in Innsbruck erarbeiten, heißt es vonseiten der Tiwag.

Thermen können hingegen bei der Hitze lebensbedrohlich sein. Zumindest wenn sie nicht gewartet sind, warnt die Installateurinnung. Denn gerade an besonders heißen Tagen drohe bei nicht oder schlecht gewarteten Thermen die Bildung des geruchlosen, farblosen und giftigen Kohlenmonoxids, das bei einer Konzentration von vier Prozent in der Atemluft tödlich ist. Die Innung ruft deshalb Besitzer von Gasheizungen dazu auf, Thermen regelmäßig warten zu lassen. (APA, ecke)