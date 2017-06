Wien – Die in der Staatsholding ÖBIB gebündelten Unternehmensbeteiligungen haben voriges Jahr fast 17 Prozent an Wert gewonnen, stärker als der Börsen-Leitindex ATX, der nur neun Prozent zulegte. Die Dividendenzahlungen der Österreichischen Bundes- und Industriebeteiligungen GmbH (ÖBIB) an den Bund legten für 2016 um 21,4 Prozent von 180 Millionenauf 218,5 MillionenEuro zu, teilte die ÖBIB am Donnerstag mit.

Obwohl das ÖBIB-Portfolio 2016 unverändert blieb, erhöhte sich der Wert der Beteiligungen von 4,847 Milliarden auf 5,658 Milliarden Euro. Die ÖBIB hält Anteile an drei börsennotierten Unternehmen: 31,5 Prozent am Ölkonzern OMV, 28,42 Prozent an der Telekom Austria und 52,85 Prozent an der Österreichischen Post AG. Ferner ist die Staatsholding unter anderem mit je einem Drittel an der Casinos Austria AG und der APK Pensionskasse sowie zu 100 Prozent an der GKB-Bergbau beteiligt. (APA)