Spitzmarke – Fünf in den USA angeklagte Ex-VW-Manager müssen laut einem Bericht wegen ihrer möglichen Verstrickung in den Abgasskandal bei Reisen ins Ausland künftig mit der Verhaftung rechnen. Die US-Justiz lässt nach den Männern weltweit über Interpol fahnden.

Die Anwältin des früheren Entwicklungschefs der Kernmarke VW, Heinz-Jakob Neußer, sagte der Deutschen Presse-Agentur am Freitag, der Schritt der Behörden sei aus ihrer Sicht nicht überraschend, sondern eine „erwartbare Konsequenz“ der Anklagen in den Vereinigten Staaten. Unter anderem wurde gegen Neußer ermittelt.

Über die Fahndung hatten am Donnerstagabend zuerst Süddeutsche Zeitung, NDR und WDR berichtet. Neußers Anwältin sagte auf dpa-Anfrage, ihr Mandant werde sich persönlich nicht dazu äußern. Vom US-Justizministerium und von Interpol gab es ebenfalls keine Auskünfte.

Im Jänner hatte das Justizministerium in Washington auf Basis von FBI-Ermittlungen ein „statement of facts“ veröffentlicht. Neben einer Darstellung der zivilrechtlichen Vorwürfe, die Volkswagen Milliarden an Schadenersatz kosten, waren darin auch bereits strafrechtliche Punkte aufgeführt. Solange sich die Beschuldigten in Deutschland aufhalten, droht ihnen keine Auslieferung. Ihnen werden Verschwörung zum Betrug und Verstoß gegen US-Umweltregeln vorgehalten. (APA, dpa)