Von Catharina Oblasser

Matrei – Nach einem guten Jahr harter Arbeit ist es geschafft: Die neue Almsennerei Tauer beim Matreier Tauernhaus im Innergschlöß ist in Vollbetrieb. 3000 Liter frische Milch werden pro Tag verarbeitet, in einer Saison sind es rund 300.000 Liter.

Das Besondere daran: Es handelt sich um ein durch und durch regionales Projekt. Die Milch kommt von den 150 Kühen, die auf drei Almen der Umgebung den Sommer verbringen. Die Verarbeitung erfolgt vor Ort, verkauft wird das Produzierte im eigenen Almladen und im Talladen in Matrei. Auch bei der Energie ist die Sennerei durch ein eigenes kleines Kraftwerk autark. Das Wasser kommt aus einer eigenen Quelle, die Abwässer werden in einer Pflanzenkläranlage gereinigt und fließen dann in den Tauernbach.

Ein perfekter Kreislauf also, der zusätzlich sieben Jobs schafft. Die Sennerei ist im Besitz einer Genossenschaft, der auch jene 35 Bauern angehören, die ihre Tiere auf Almen im Innergschlöß haben. Schon vor acht Jahrzehnten wurde an dieser Stelle im urigen Steinhaus Almmilch zu Käse verarbeitet, erzählt Genossenschaftsobmann Dietmar Kurzthaler – von den Urgroßvätern der heutigen Landwirte. Doch 1947 kaufte sich der erste Bauer einen Lkw, und die Milch wurde nach Matrei geführt. „Danach stand das Gebäude leer, bis wir die Idee mit der Sennerei hatten“, so Kurzthaler. Die Fachkenntnis bringt Käsemeister Mathias Wibmer ein, sechs weitere Mitarbeiter gibt es in der Produktion und im Verkauf im Almladen.

80 Prozent der Milch werden zu Bergkäse verarbeitet, erklärt Wibmer. „Es gibt ihn in drei Reifestufen: drei, sechs oder zwölf Monate gelagert. Je länger, desto würziger.“ Für die Reifung hat die Sennerei den perfekten Felsenkeller gefunden: Es ist ein alter Probestollen des Kraftwerks Unterpeischlach, Gemeinde Kals. „Da herrscht das ganze Jahr über die gleiche Temperatur von 13 Grad, und die Luft ist sehr feucht“, meint Kurzthaler. „Das ist ideal.“

Aus der restlichen Milch entstehen Schnittkäse, Almbutter und der in Osttirol traditionelle Graukäse. Was ihn auszeichnet: „Dieser Käse hat nur zwei Prozent Fett, aber trotzdem einen würzigen Geschmack. Er enthält auch viel Eiweiß, ist also ein Lebensmittel, das im Trend liegt“, sagt Käsemeister Wibmer.

Rund 600.000 Euro betragen die Investitionskosten, schildert Obmann Kurzthaler. 40 Prozent davon kommen über Förderungen, zum Beispiel das Leader-Programm, und über Sponsoren herein. Bedenken hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit hat Kurzthaler nicht. „Käse und Butter werden sehr gut nachgefragt. In Zukunft wollen wir unsere Produkte auch über den heimischen Lebensmittelhandel und übers Internet verkaufen.“