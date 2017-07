Das Wachstum von Europas größtem Online-Modehändler Zalando verliert an Tempo. Der Umsatz kletterte von April bis Juni zwischen 19 und 21 Prozent auf 1,09 bis 1,11 Milliarden Euro, wie die Berliner am Dienstag mitteilten. Von Reuters befragte Analysten hatten für das zweite Quartal rund 22 Prozent erwartet, nachdem vor einem Jahr noch 25 Prozent geschafft wurden. „Damit wachsen wir weiterhin deutlich schneller als der Onlinemarkt“, sagte Zalandos Co-Vorstandschef Rubin Ritter. „Für das Gesamtjahr streben wir weiter ein Plus zwischen 20 und 25 Prozent an.“ Bei den Aktionären kamen die Zahlen nicht gut an. Der Kurs fiel zeitweise um fast acht Prozent. „Der Umsatz lag am unteren Ende der Erwartungen“, sagte Analyst Volker Bosse von der Baader Bank. Zalando-Manager Ritter führte das auf die zahlreichen Feier- und Brückentage sowie neu eröffnete Warenlager zurück, die erst nach und nach ihre volle Kapazität erreichen würden. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) betrug bei 80 bis 86 Millionen Euro, während Analysten hier 85 Millionen Euro vorausgesagt hatten. Die Marge lag bei 7,3 bis 7,8 Prozent über der für das Gesamtjahr in Aussicht gestellten Zielmarke von fünf bis sechs Prozent.