Wien/London - Über die Wintermonate 2017 und 2018 werden mehr als 100 Easyjet-Flugzeuge, die derzeit mit britischer Zulassung in EU-Staaten unterwegs sind, nach Wien umgemeldet. Im Endausbau wird Easyjet Europe so - gemessen an der Zahl der Maschinen mit österreichischer Fluglizenz - die größte Fluggesellschaft in Wien-Schwechat. Noch vor der AUA, deren 82 Flugzeuge allerdings alle in Wien stehen.

Die als Ferienfluggesellschaft im Etihad/Air-Berlin-Konzern operierende österreichische Airline Niki kommt zur Zeit auf 21 eigene Flugzeuge mit OE-Kennung, Eurowings Europe als Lufthansa-Billigschiene ebenfalls mit Sitz in Wien auf deutlich weniger.

Heute Donnerstag ist die erste Easyjet-Maschine mit österreichischem Hoheitszeichen aus London-Luton in Schwechat gelandet. Bis spätestens März 2019 - also jedenfalls vor dem britischen EU-Austritt - sollen alle in EU-Ländern stationierten Easyjet-Flugzeuge der so genannten „EU-Flotte“ (derzeit 110) im österreichischen Luftfahrtregister eingetragen sein.

Tatsächlich in Wien stationieren wollen die Briten bis auf weiteres keine Maschinen. Mit weiter wachsendem Geschäft wurde das heute aber erstmals nicht ausgeschlossen.

Durch das von der Austro Control ausgestellte Air Operator Certificate (AOC) ist Easyjet Europe berechtigt, auch nach dem Brexit innereuropäische Flüge durchzuführen. Nach der jetzt erfolgten Zulassung geht es nun um die Aufsicht über Easyjet Europe: Laut Austro Control-Chef Heinz Sommerbauer heißt das laufende Überprüfungen der Gesellschaft durch Austro Control, die österreichischen Inspektoren überprüfen dabei den operativen und technischen Betrieb ebenso wie die Wartung. Das werde in der Folge in den kommenden Monaten und Jahren auch eine weitere Intensivierung der internationalen Zusammenarbeit bedeuten, insbesondere mit den britischen Behörden, so Sommerbauer. (APA)