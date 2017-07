Memmingen – Für die einen beginnen endlich Tage ohne Stress und Arbeit, die anderen bereiten sich auf die intensivsten Wochen des Jahres vor: „Wir sind“, sagt Ralf Schmid, Geschäftsführer des Flughafens Memmingen, „für den Ferienbeginn in Bayern bestens gerüstet.“ In den kommenden Wochen erwartet der Airport die größte Reisewelle seines zehnjährigen Bestehens – darunter natürlich auch viele Tiroler. Für die Passagiere halten die Verantwortlichen einige wichtige Hinweise bereit. Die Ferienstimmung bei den Passagieren bedeutet Urlaubsstopp bei den Mitarbeitern: „Alle Flüge sind hervorragend ausgelastet“, sagt Ralf Schmid, „da kann es im Terminal schon mal ein wenig eng werden.“ Doch alle Mitarbeiter seien hochmotiviert, diesen positiven Stress zu meistern. Insgesamt rechnet der Flughafen Memmingen in den nächsten sechs Wochen mit rund 175.000 Passagieren. Kurzentschlossene werden noch bei Restplätzen fündig.

Um stresslos in den Urlaub zu starten, wird den Fluggästen empfohlen, folgende Tipps zu beachten: rechtzeitig zum Flughafen anreisen, da mit etwas längeren Wartezeiten am Check-in sowie bei der Sicherheitskontrolle zu rechnen ist. Zur Stressvermeidung empfiehlt es sich, den Parkplatz für den Pkw online zu buchen. Schmid: „Bitte die Sperrung der Autobahn A96 beachten: Vom 24. August bis zum 11. September wird die Anschlussstelle Memmingen-Ost in Fahrtrichtung München komplett gesperrt. Deshalb die Ausfahrt Memmingen-Nord nutzen und den Flugzeugsymbolen folgen.“ (TT, hm)