Von Max Strozzi

Wien – Nach dem Dieselgipfel in Deutschland will Österreichs Verkehrsminister Jörg Leichtfried (SPÖ) Ende August von Autokonzernen Abgas-Lösungen auch für Österreich einfordern. „Das Mindeste ist, dass in Österreich das passiert, was in Deutschland vorgeschlagen wurde“, so Leichtfried. Das Ergebnis des Dieselgipfels in Deutschland – ein Software-Update, dessen Wirkung angezweifelt wird – hatte er selbst allerdings wörtlich als „mager“ bezeichnet. Autofahrern dürften jedenfalls keine Nachteile erwachsen, meint der Minister. Sollten die Gespräche nicht zufriedenstellend verlaufen, „kann ich mir vorstellen, dass Sanktionierungen erfolgen“. Welche Lösung er dann konkret akzeptieren werde? Ein Verkaufsverbot für neue Autos, die Grenzwerte nicht einhalten – ein solches fordert etwa Grünen-Verkehrssprecher Georg Willi –, will Leichtfried nicht ausschließen. „Sollten Abgas-Manipulationen nicht eingestellt werden, stehen solche Überlegungen sicher im Raum“, sagt Leichtfried.

Der nächste Schritt sei der langfristige Ausstieg aus den Sprit-Autos. Leichtfried kündigt für Herbst eine „groß angelegte Abgasstrategie“ an, mit dem Ziel, „ab 2030 keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr zuzulassen“. Dies sei auch Inhalt möglicher Koalitionsverhandlungen. Einen Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor bis 2030 hatten unter anderem auch der Verkehrsclub (VCÖ) bereits gefordert, ebenso wie Grünen-Verkehrssprecher Georg Willi. Der Tiroler fordert einen österreichischen Diesel-Gipfel unter Einbeziehung der Umweltreferenten der Bundesländer sowie von Autoclubs und NGOs. Eine Aufforderung zu einem Dieselgipfel will Grünen-Bundesprecherin und Tirols Verkehrsreferentin Ingrid Felipe heute an Leichtfried und Umweltminister Andrä Rupprechter (ÖVP) schicken.

Auch Willi spricht sich für ein Verkaufsverbot für neue Autos aus, die Abgas-Grenzwerte nicht einhalten: „Wird ein Euro-6-Auto verkauft, das die Grenzwerte nicht einhält, bedeutet das eine Täuschung des Käufers.“ Fahrverbote nach deutschem Vorbild seien laut Willi schon deshalb nicht möglich, weil die Autos im Gegensatz zu Deutschland keine eindeutige Kennzeichnung der Abgasklasse haben, etwa eine entsprechende Plakette. „Bei uns sieht man nicht auf einen Blick, ob es ein Euro-4-Auto oder ein Euro-5-Auto ist“, so Willi.