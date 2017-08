Alpbach, Wien – Vor fünf Jahren hatten der damalige ÖBB-General Christian Kern und Do & Co-Chef Attila Dogudan den Speisewagen-Deal verkündet, nach Troubles um die Arbeitsbedingungen bzw. die Bezahlung der Mitarbeiter wollte „Henry am Zug“ vorzeitig aussteigen – wurden aber von den ÖBB laut Vertragsklausel gezwungen, bis April 2018 an Bord zu bleiben.

Mittlerweile läuft die Ausschreibung für das künftige Zug-Catering. Aus den ursprünglich 20 Interessenten sei zurzeit noch eine „hohe einstellige Zahl“ im Rennen, sagte ÖBB-Chef Andreas Matthä gegenüber der TT. Bis Jahresende werde die Entscheidung fallen. Auch Do & Co habe doch wieder Interesse. Positiv ist laut Matthä auch in diesem Zusammenhang, dass zusammen mit der Gewerkschaft ein Kollektivvertrag mit besserer Bezahlung und der Möglichkeit von 12- Stunden-Tagen gelungen sei. Guter Dinge ist Matthä, was den Rechtsstreit mit der Westbahn um den subventionierten Bahnverkehr in Tirol und anderen Bundesländern betrifft. Nachdem zuletzt die ÖBB Recht bekamen, geht Matthä auch von einer Bestätigung beim Verwaltungsgerichtshof aus. Ein Ende der Direktvergabe würde nach den Erfahrungen aus Deutschland und Schweden zu höheren Ticketpreisen führen. Zumal sich vor allem ausländische Bieter bewerben dürften, würde auch Steuergeld ins Ausland gehen.

Der Zugverkehr sei ein Taktgeber für den Klimaschutz: 3 Mio. Tonnen CO2 würden eingespart. Auch diesbezüglich sei der Brennerbasistunnel wichtig, so Matthä. Neben der Verlagerung der Güterverkehrs würden Passagiere in 45 Minuten statt zwei Stunden von Innsbruck nach Bozen brauchen. (va)