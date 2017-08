Wien/Berlin - Die deutsche Ferienfluggesellschaft Condor prüft nach einem deutschen Medienbericht offenbar eine Komplettübernahme der insolventen Air Berlin. Wie die B.Z. schreibt, gab es vorige Woche erste Gespräche zwischen Air-Berlin-Managern, dem Insolvenzverwalter, Condor-Chef Ralf Teckentrup und dem Airline-Verantwortlichen des Mutterkonzerns Thomas Cook, Christoph Debus.

Demnach sei Condor nicht nur an der Übernahme von Jets und Crews interessiert, schreibt die Zeitung unter Hinweis auf mehrere an den Kaufverhandlungen beteiligte Personen. Es werde auch geprüft, ob Air Berlin als Ganzes gekauft werden könne. Dazu sehe sich der Konzern derzeit die Bücher der Berliner Fluggesellschaft in einem speziellen Datenraum an. „Das Interesse von Thomas Cook wird bei Air Berlin sehr ernst genommen“, wird ein Insider zitiert. Thomas Cook selbst wollte sich nicht äußern.

Mit einer Komplettübernahme durch Thomas Cook gäbe es, anders als bei einem Kauf durch Lufthansa, keine kartellrechtlichen Hürden, so die Zeitung weiter. Und auch bei den Air-Berlin-Beschäftigten könnte eine Übernahme durch Condor auf mehr Gegenliebe stoßen als ein weitgehender Verkauf an die Lufthansa, mit der die Berliner Airline jahrzehntelang ein heftiges Konkurrenzverhältnis pflegte. (APA)