Innsbruck – Es geht nicht nur um viel Geld, sondern auch um die Bemühungen des privaten Bahnanbieters Westbahn, auch im Regionalverkehr Fuß zu fassen. So auch in Tirol. Hans Peter Haselsteiner ist mit knapp 50 Prozent Mehrheitseigentümer der zwischen Wien und Salzburg verkehrenden Westbahn. Um aber im Regionalverkehr die Bahn auf die Schiene zu bekommen, muss die Westbahn in die Auftragsvergabe kommen. Doch hier setzt die öffentliche Hand auf Direktvergaben wie zuletzt Ende Mai in Tirol. Sehr zum Ärgernis der Westbahn-Manager.

Infrastrukturministerium, Land Tirol und Verkehrsverbund haben rund 7,1 Millionen Bahnkilometer ab dem Jahr 2020 für zehn Jahre an die ÖBB vergeben. Das Auftragsvolumen beträgt insgesamt 700 Millionen Euro. Für die Westbahn ein nicht zu akzeptierender Vorgang, deshalb wurde beim Bundesverwaltungsgericht Einspruch erhoben. „Diese Direktvergabe verstoße gegen unmittelbar anwendbare unionsrechtliche Bestimmungen, das Transparenzgebot, das Gleichbehandlungsgebot, das Effizienzgebot sowie das Prinzip des freien und fairen Wettbewerbes und sei daher rechtlich unzulässig“, hieß es in der Beschwerde.

Doch einmal mehr war die Berufung nicht von Erfolg gekrönt. Das Bundesverwaltungsgericht hat die Auftragsvergabe nämlich bestätigt. Das Verwaltungsgericht weist in seiner Entscheidung darauf hin, dass Direktvergaben nach nationalem Recht dann nicht untersagt sind, wenn es sich um öffentliche Dienstleistungsaufträge im Eisenbahnverkehr, ausgenommen Untergrund- und Straßenbahnen, handelt und der Auftraggeber eine Höchstlaufzeit von zehn Jahren einhält.

Der Westbahn, die damit argumentiert, dass Ausschreibungen bereits in der ersten Runde bis zu 50 Prozent des eingesetzten Steuergeldes sparen, bleibt letztlich die Hoffnung auf mehr Wettbewerb auf der Schiene, das die EU-Mitgliedstaaten in spätestens sechs Jahren zulassen müssen. (pn)