Palo Alto – Der US-Elektroautobauer Tesla will neben Privatautos auch schwere Lastwagen anbieten: Am 26. Oktober werde Tesla einen elektrisch angetriebenen Sattelschlepper präsentieren, kündigte Unternehmenschef Elon Musk am Donnerstag auf Twitter an. Am selben Tag solle der Test mit dem Lastwagen beginnen.

„Dieses Biest verdient es, gesehen zu werden. Es ist unglaublich“, schrieb Musk auf Twitter. Tesla will den Sattelschlepper demnach in Hawthorne in Kalifornien vorstellen. Der Unternehmenschef hatte bereits im vergangenen Jahr angekündigt, Tesla wolle auch Lastwagen und Transportmittel für viele Passagiere in städtischen Gebieten bauen. Im April erklärte er, die Lkw-Präsentation werde im September stattfinden.

Einzelheiten zu dem Sattelschlepper veröffentlichte Tesla zunächst nicht. Der kalifornische Autobauer produziert derzeit drei Modelle - die Sportwagen Model S und Model X und seit Juli das günstigere Model 3, mit dem Tesla den Massenmarkt erobern möchte. (APA/AFP)