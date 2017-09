Von Verena Langegger

Innsbruck – Am Montag, Mittwoch und Freitag von acht bis zehn Uhr steht Jörg Brugger in der Filiale der 2. Sparkasse in der Kirschentalgasse in Innsbruck. Brugger ist Pensionist, in seinem Arbeitsleben war er Vorstand der Tiroler Sparkasse. Auch seine Kolleginnen und Kollegen waren alle Mitarbeiter der Sparkasse. Ehrenamtlich stehen sie in der 2. Sparkasse. Sie wissen genau, dass ein Leben ohne Bankkonto eigentlich nicht möglich ist. Aber ohne Bankkonto gibt es – meistens – keinen Lohn. Und auch keine Zahlungen vom Finanzamt, wie etwa Kinderbeihilfe. Die Mitarbeiter der 2. Sparkasse nehmen sich dreimal die Woche Zeit, um den Menschen Geldgeschäfte zu erklären und zu helfen, damit sie ihre finanziellen Angelegenheiten wieder selbst regeln können.

Meist sind es schwere Schickssalsschläge, die Menschen alles verlieren lassen. Viele Kunden der 2. Sparkasse sind Frauen, erzählt Brugger. Oft mit Kindern, sehr oft nach einer Scheidung ohne Partner, dafür mit großen Schulden. Manchmal auch mit Schwierigkeiten im sinnerfassenden Lesen, berichtet Georg Schärmer, Direktor der Caritas der Diözese Innsbruck. Sehr viele würden Bescheide oder Briefe vom Finanzamt nicht verstehen. Brugger erzählt, er habe einer Frau einfach durch ein Konto und der Erklärung eines Briefes vom Finanzamt zu Geld verholfen. Das seien die schönen Momente dieser Tätigkeit. 60.000 Menschen sind in Tirol arm bzw. armutsgefährdet, rechnet Caritas Direktor Schärmer vor. Diese Menschen landen oft bei den „Partnern“ der 2. Sparkasse. Denn zur 2. Sparkasse kann man nicht einfach gehen, man wird hingeschickt, entweder vom Verein Neustart, der Caritas oder der Schuldnerberatung.

1300 Kunden wurden seit Gründung der 2. Sparkasse vor zehn Jahren betreut, sagt Hans Unterdorfer, Vorstandsvorsitzender der Tiroler Sparkasse. 200 hätten es geschafft, wieder „normale Kunden“ der Tiroler Sparkasse zu werden. Über das zehnjährige Bestehen freue er sich besonders, da die Tiroler Sparkasse vor rund 200 Jahren zum Gemeinwohl gegründet worden sei. Sie sei aber nicht nur wegen eines Konto wichtig, sondern „weil die Menschen aufgefangen werden“, sagt Schärmer: „Jemand nimmt sich Zeit, meine Lebensentwürfe und auch meine Fehler zu besprechen.“ Zusammen mit Jörg Brugger lernen die Menschen, mit ihren finanziellen Ressourcen umzugehen. „In der 2. Sparkasse treffen sich Herz und Hirn“, sagt Schärmer.