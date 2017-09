Wer will was von Air Berlin? Die aussichtsreichsten Bieter

Lufthansa: Der deutsche Branchenprimus - dem in Österreich die AUA (Austrian Airlines) gehört - hat frühzeitig den Finger für große Teile Air Berlins gehoben. Schon seit dem Frühjahr - und damit weit vor der Insolvenz - gibt es Gespräche mit den Berlinern. Die Lufthansa gilt auch als Favorit der Politik, was Konkurrenten wie die irische Ryanair heftig kritisieren. Insidern zufolge wird Lufthansa ein Angebot für 70 bis 90 Maschinen abgeben. Darin eingeschlossen sind bereits die 38 Flugzeuge, die Lufthansa von Air Berlin für seine Billig-Tochter Eurowings und die AUA gemietet hat. Für attraktiv hält die Lufthansa vor allem Start- und Landerechte in Berlin, Düsseldorf und Mallorca. In einem ersten Konzept hatte die größte deutsche Fluggesellschaft im August ein Gebot über einen niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag für die Air Berlin-Tochter Niki und weitere Flugzeuge eingereicht.

Easyjet: Die britische Billigfluglinie hält sich nach außen bedeckt. Easyjet schließt 2018 seine Basis in Hamburg und will sich offensichtlich auf Berlin konzentrieren. Insidern zufolge könnte Easyjet an mehreren Dutzend Flugzeugen interessiert sein.

Condor/Niki Lauda: Die Tochter des Reisekonzerns Thomas Cook, Condor, bestätigt, man sei bereit, eine aktive Rolle bei der Restrukturierung von Air Berlin und deren Tochter Niki zu spielen. Unternehmer Niki Lauda will zusammen mit Thomas Cook und Condor „um die 100 Millionen“ Euro für Teile von Air Berlin bieten, wie er sagte. Zwei Insider aus dem Umfeld von Condor sagten hingegen am Donnerstag, dass man noch kein gemeinsames Angebot abgegeben habe. Eine Person sagte, ein solches Offert sei eher unwahrscheinlich.

Der ehemalige Formel-1-Weltmeister ist an der Übernahme der von ihm gegründeten Air-Berlin-Tochter Niki interessiert und an weiteren Flugzeugen. Lauda will nach eigenen Worten an einem Konsortium mit Thomas Cook und Condor 51 Prozent der Anteile halten. Angepeilt sind touristische Ziele - vor allem auf der Kurz- und Mittelstrecke.

British Airways: Auch British Airways äußert sich nicht offiziell zum Interesse an Air Berlin. Die British-Airways-Mutter IAG gehört aber nach Ansicht von Branchenexperten und Analysten zusammen mit der Lufthansa zu jenen Airlines in Europa, die am ehesten eine große Übernahme stemmen können.