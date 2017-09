London/Dublin/Brüssel – Die EU-Kommission hat Ryanair zur Einhaltung der Regeln aufgefordert. Angesichts der Streichung zahlreicher Flüge verwies ein Sprecher der Brüsseler Behörde am Montag darauf, dass in solchen Fällen mehrere Maßnahmen zum Schutz der Passagiere greifen, unter anderem Entschädigungen. Die Kommission werde die Entwicklung genau verfolgen, vor allem ob Ryanair die Gesetze respektiert.

Die irische Billig-Fluggesellschaft Ryanair streicht in den kommenden sechs Wochen bis zu 2100 Flüge, um nach eigenen Angaben die Pünktlichkeit ihrer Maschinen zu verbessern. In dem Zeitraum sollten täglich 40 bis 50 Flüge ausfallen, also insgesamt 1680 bis 2100, teilte das Unternehmen am Freitag mit.

Ryanair entschuldige sich „aufrichtig bei der geringen Zahl von betroffenen Passagieren“ und werde sein Möglichstes tun, um sie umzubuchen oder zu entschädigen, sagte der Sprecher. Passagiere reagierten empört. Der Twitter-Feed von Ryanair quoll vergangenen Freitag über mit Kommentaren entnervter Fluggäste, deren Flüge gestrichen worden waren. Viele beschwerten sich, dass sie vorher nicht rechtzeitig informiert worden waren. (APA)