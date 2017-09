Innsbruck – Das Tiroler Handelsunternehmen Wedl mit Hauptsitz in Mils bei Hall steuert heuer auf ein deutliches Umsatzwachstum zu. Im Vorjahr hatte die Gruppe insgesamt 535,9 Mio. Euro umgesetzt, heuer liege man bisher mit fast 6 Prozent im Plus, sagte Firmenchef Leopold Wedl auf der Tourismus-Fachmesse Fafga gegenüber der TT. Zuwächse gebe es sowohl in Österreich, Deutschland als auch in Italien. In Österreich profitiere man auch von der guten Entwicklung des Sommertourismus. „Schöne zweistellige Zuwachsraten“ verzeichnet Wedl heuer aber in Italien, wo man gefragter Lieferant in den allerbesten Restaurants vor allem Oberitaliens bis nach Venedig oder Portofino sei.

Seit eineinhalb Jahren ist Sohn Lorenz Wedl nach Tätigkeiten bei anderen Betrieben im Ausland zurück im Familienunternehmen (hat insgesamt 24 Firmen unter seinem Dach) – und bekommt vom Vater sukzessive mehr Führungsaufgaben übertragen. Nach der Leitung des Marketings kam heuer der Vertrieb dazu, ab 2018 soll er zudem den Einkauf verantworten.

Wedl will eine weitere Offensive bei Topqualität setzen, von Fisch, Fleisch bis hin zu Getränken, etwa Weinen. Immer wichtiger werde auch der Bereich Convenience („Bequemes Essen“), gerade auch außerhalb der Tages-Spitzenzeiten. „Die Branche ist im Umbruch, wir sind verstärkt auch Dienstleister und Problemlöser für die Gastronomie“, sagt Lorenz Wedl. Die 60 österreichischen Außendienst-Mitarbeiter seien wichtige Botschafter und hätten für Wünsche das Ohr am Kunden. Ein Drittel des Zustell-Umsatzes laufe schon über den Web-Shop, in drei Jahren wolle man bei 50 % sein.

Viel Herzblut hänge am Kaffee-Bereich, so Leopold Wedl. Derzeit sei man hier mit fünf Marken in 70 Ländern aktiv, pro Tag würden 2,5 Mio. Tassen getrunken. In China steht man unmittelbar vor einem spektakulären Deal: 1000 Gelaterias wollen Wedls Bristot-Kaffee. (va)