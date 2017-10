London, Innsbruck – Die starke Konkurrenz in Europa und Kostendruck in der Flugbranche fordern ihre Opfer. Nach der Pleite der Air Berlin hat nun völlig überraschend die britische Fluglinie Monarch wegen Insolvenz ihren kompletten Flugbetrieb eingestellt. Von der Pleite der fünftgrößten britischen Fluggesellschaft, die vor einem halben Jahrhundert gegründet wurde, sind aktuell 800.000 Passagiere betroffen. Sie sind etwa in Kroatien, Griechenland und Italien gestrandet oder haben eine Reise gebucht. In Österreich sind laut Flughafen Wien keine Monarch-Touristen gestrandet, weil die britische Airline derzeit keine Flugverbindungen nach Österreich unterhält.

Für den Winter sieht die Situation dagegen anders aus. Die Monarch-Pleite trifft dann auch den Innsbrucker Flughafen und den Tiroler Tourismus. Jahrzehntelang flog die Airline laut Flughafendirektor Marco Pernetta jeden Winter rund 20.000 Passagiere von der britischen Insel nach Tirol. „Monarch gehört zu einer der ersten Airlines, die Innsbruck im Winter angeflogen sind“, schildert Pernetta.

Auch für den kommenden Winterflugplan (ab Ende Oktober) wären wöchentlich sieben Flüge von London-Gatwick, vier von Manchester und einer von Birmingham aus nach Innsbruck vorgesehen. Diese Ausfälle zu kompensieren, dürfte schwierig werden, räumt Pernetta ein. „Die Insolvenz der Monarch kommt für uns in einem ungünstigen Moment. So kurz vor der Wintersaison haben wir kaum Zeit, Ersatz zu finden“, meint der Flughafenchef.

Ob die betroffenen Verbindungen nach Innsbruck weiterhin aufrecht bleiben können, hänge von mehreren Faktoren ab, erklärt Pernetta. Sollte die Airline samt der Landerechte (Slots) verkauft werden, könne der Nachfolger die Flüge übernehmen. Würde Monarch aber liquidiert, würden die Slots neu vergeben. In dem ganzen Karussell spielen auch die Reiseveranstalter eine Rolle. „Der englische Reiseveranstalter Inghams hat mitgeteilt, dass er für die Wochenend-Flüge nach London Ersatz findet“, so Pernetta. In der Frage der Landerechte gehe es aber nicht nur um die Slots in Innsbruck, sondern auch um die entsprechenden Slots in London-Gatwick, Manchester und Birmingham. „Ob die ganze Nachfolge bis zum Winter geregelt wird, ist fraglich“, sagt Pernetta. Er rechnet für heuer mit Passagierausfällen aus der Monarch-Pleite.

Die britische Regierung spricht nach der Monarch-Insolvenz aktuell von der größten Rückholaktion in Friedenszeiten: Rund 110.000 Reisende müssen nach Hause gebracht werden. Sämtliche Flüge wurden abgesagt, wie die britische Luftverkehrsbehörde CAA gestern mitteilte. (mas, APA)