Von Irene Rapp

Innsbruck – Seit dem verheerenden Erdbeben in Nepal im Jahr 2015 mit knapp 10.000 Toten sind der Innsbrucker Josef Einwaller (Nepalhilfe), der Kramsacher Stephan Keck (StepZero.One) und der Kitzbüheler Axel Naglich (SOS Nepal) in dem asiatischen Land tätig. Mit Spenden vieler Tiroler konnten sie seitdem u. a. den Bau von Brücken, Wegen, Schulen sowie Krankenstationen in besonders betroffenen Gebieten realisieren.

Ihr neuestes Projekt geht in eine ganz andere Richtung und wurde in den vergangenen Wochen mit viel Tiroler Know-how in Innsbruck verwirklicht: „Zwischen dem Rolwaling- und dem Kumbutal wird auf 5700 Metern Höhe am Trashi-Labtsa-Pass eine Biwakschachtel entstehen“, erzählt Einwaller.

Die notdürftige Unterkunft soll den Tourismus fördern. Der Pass ist nämlich beim so genannten Trashi-Labtsa-Trek zu bewältigen, welcher die Orte Thame (Kumbutal) und Bedding (Rolwalingtal) verbindet – „einer der schönsten Treks des Landes, aber mit einem schwierigen Übergang“, wie Einwaller aus eigener Erfahrung weiß.

Am gestrigen Freitag wurden die einzelnen Teile des Biwaks nach Nepal geflogen, die zuvor in den Hallen der Firma Stahlbau Fritz in Innsbruck gefertigt worden sind. Das Nepal-Projekt sei extra eingeschoben worden, um alle Termine einhalten zu können. Auch Helmut Ohnmacht sowie seine Söhne Paul und Ralph – allesamt Architekten – waren sofort mit von der Partie. Helmut Ohnmacht ist der Erfinder dieser hochgebirgstauglichen Biwaks (Poly-Biwak), ein ähnliches steht seit einem Jahr am Glungezer.

Wenn die Aluminium-Teile in Nepal angekommen sind, werden sie vor Ort von heimischen Handwerkern zusammengebaut und u. a. mit Holzklappbetten ausgestattet. „Rund 15 Personen sollen darin Platz finden.“

Im Frühjahr dann könnte das Biwak am Trashi-Labtsa-Pass aufgestellt werden – „und dann wäre es das höchstgelegene Biwak der Welt“, freut sich Einwaller, der noch mehr Hoffnungen damit verbindet. Nach dem Erdbeben seien viele Menschen aus dem armen Rolwalingtal nach Kath­mandu abgewandert, von einst rund 1000 Einwohnern nur noch einige wenige hundert, meist Alte und Kranke, zurückgeblieben. Mit der Tiroler Biwakschachtel und dem möglicherweise damit aufkeimenden Tourismus hätten wieder mehr Nepalesen ein Einkommen, die Landflucht könnte gestoppt bzw. rückgängig gemacht werden.

Um das zu erreichen, sind 50.000 Euro aufzubringen – so viel kostet nämlich die Errichtung des Biwaks, die zu einem Großteil durch Spenden abgedeckt ist. Einwaller und Keck bitten jedoch einmal mehr um Unterstützung. „Und vielleicht übernachtet ja schon bald jemand aus Tirol in dem Biwak“, so Einwaller.

Josef Einwaller Nepalhilfe, Spendenkonto Tiroler Sparkasse, AT76 2050 3033 0164 6364. StepZero.One, Sparkasse Schwaz, AT08 2051 0000 0001 6261.