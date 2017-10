Wien – Wien ist um eine Modemarke reicher: An der exklusiven Adresse Kohlmarkt 11 hat sich der erste Karl-Lagerfeld-Store in Österreich niedergelassen. „Uns ist es wichtig, dass wir in den europäischen Weltstädten – und damit auch in Wien – abgedeckt sind“, sagte Pier Paolo Righi, Geschäftsführer der Marke. Die Filiale in Wien sei „sehr nahe am Karl-Lagerfeld-Kunden“. Besonders Touristen aus Russland seien treue Kunden. In dem Geschäft werden die Damenkollektion des deutschen Modeschöpfers, der neben Kollektionen für Chanel und Fendi auch seine eigene Linie entwirft, sowie Taschen und Accessoires verkauft. Es geht in erster Linie um seine Attribute – die Kollektion hat sehr viele Rock-Chic-Elemente, so wie man sich auch Karl visuell vorstellen kann, sie hat große Schwarz-Weiß-Elemente. „Karl schafft diesen Spagat von Super-Luxus zu accessible sehr gut“, so Righi.

So gibt es eine von Lagerfeld designte Rolex-Uhr um rund 20.000 Euro, andererseits auch Uhren um 200 Euro. Im Laden in Wien wird ein neues Store-Konzept, das Elemente aus Lagerfelds Leben übernimmt, umgesetzt. (APA)