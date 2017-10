Neckarsulm – Die Supermarktkette Lidl steht erneut wegen fehlender Kirchenkreuze auf Werbefotos in der Kritik – dieses Mal in Italien. In einer Filiale in Camporosso in Ligurien hing ein Foto mit der Kirche des Ortes Dolceacqua. An dieser fehlten jedoch die Kreuze, wie der Bürgermeister der Gemeinde monierte.

Lidl teilte am Mittwoch mit, das Unternehmen habe die Bilder von einer Foto-Datenbank bekommen. „Wir haben nicht bemerkt, dass auf dem erworbenen Foto die Kreuze fehlten. Es handelt sich somit keinesfalls um eine Marketingstrategie, sondern lediglich um eine Unachtsamkeit, für die wir uns sowohl bei unseren Kunden, als auch den Anwohnern von Dolceacqua entschuldigen“, hieß es in der Mitteilung. Das Bild sei entfernt worden und man habe sich beim Bürgermeister entschuldigt.

Ähnlicher Vorfall in Tschechien

Lidl stand wegen einem ähnlichen Vorfall schon einmal in den Schlagzeilen. So fehlten in einer Werbeaktion in Tschechien auf Verpackungen mit Bildern der griechischen Insel Santorini die Kreuze an den Kirchen, in mehreren europäischen Ländern hagelte es Proteste. Damals hatte Lidl den Schritt, die Kreuze auf den Fotos zu entfernen, damit begründet, „religiöse und politische Neutralität“ bewahren zu wollen. In einer Aussendung entschuldigte sich das Unternehmen damals und betonte, die „aktuelle Erfahrung“ bei der künftigen Werbe- und Marketingplanung zu berücksichtigen. (APA/dpa)