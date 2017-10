London – Das italienische Modehaus Gucci hat Pelzmode aus seinem Sortiment verbannt. Der Verzicht auf die Verarbeitung von Tierfellen werde ab der kommenden Frühjahrskollektion gelten, kündigte Gucci-Chef Marco Bizzarri am Mittwoch in London an. Die Altbestände an Pelzmode sollten auf einer Wohltätigkeitsauktion versteigert werden.

Der Erlös werde an die Tierschutzorganisationen Humane Society International (HSUS) und Lega Anti Vivisezione (LAV) gespendet. Gucci wolle mit dem Pelzverzicht demonstrieren, „dass Nachhaltigkeit ein Kernbestand unseres Geschäfts“ sei, sagte Bizzarri. Der Luxuskonzern werde zudem der Fur Free Alliance beitreten – einer Gruppierung aus mehr als 40 Organisationen, die für Tierrechte und für Alternativen zur Pelzverarbeitung in der Modebranche eintreten. Nerz, Kojote, Marderhund, Fuchs, Kaninchen und Karakulschaf sucht man beim Luxuslabel nun vergebens.

Tierschützer zeigten sich erfreut über die Entscheidung. Dass der renommierte italienische Konzern auf Pelz verzichte, werde „in der gesamten Modewelt Wellen schlagen“, erklärte die Präsidentin der Humane Society International, Kitty Block. „Der Pelzverzicht von Gucci ist wirklich bahnbrechend.“

„Anstatt Echtpelz aus Tierquälerei wünschen sich moderne Konsumenten heute auch in diesem Bereich Nachhaltigkeit und Innovation. Wir sind zuversichtlich, dass die grandiose Entscheidung von Gucci unter führenden High Fashion Unternehmen viele Nachahmer finden wird, die in der Vergangenheit ein wichtiges Absatzsegement für die Pelzindustrie dargestellt haben“, meint Thomas Pietsch, Experte für Wildtiere bei Vier Pfoten.

Im vergangenen Jahr hatte bereits das Modehaus Armani angekündigt, keine Pelze mehr zu verarbeiten.

Laut Vier Pfoten werden jährlich mehr als 100 Millionen Tiere von der Pelzindustrie getötet. Dafür würden Tiere wie Nerze, Marder oder Füchse in winzigen Maschendrahtkäfigen auf Pelzfarmen gehalte. Außerdem kritisiert der Verein, dass bei der Verarbeitung der Pelze eine „hohe Mengen an gefährlichen Chemikalien und ein hoher Energieverbrauch“ benötigt würde. (TT.com/ APA/AFP)