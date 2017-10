Von Max Strozzi

Innsbruck – Vor 13 Jahren hatte sich die Drogeriemarktkette dm aus Italien zurückgezogen, nun steigt sie in den italienischen Markt wieder ein. Nahe Verona sei bereits eine Zentrale in Betrieb genommen worden, schildert Thomas Roittner, in der dm-Geschäftsführung unter anderem für die westlichen Bundesländer verantwortlich, im Gespräch mit der TT. „Im Dezember werden wir mit den ersten drei Filialen in Italien starten“, so Roittner. Die erste Filiale werde Anfang Dezember in Mailand eröffnet. Innerhalb der nächsten drei Jahre sollen im Raum Oberitalien bis zu 100 dm-Filialen entstehen.

Im vergangenen Geschäftsjahr (bis 30. September) kletterte der Umsatz der Drogeriekette in den 391 Standorten in Österreich um sechs Prozent auf den Rekord von 904 Mio. Euro, in der gesamten Gruppe (Deutschland, Österreich, Länder Zentral- und Osteuropas) stieg der Umsatz in den insgesamt 3464 Filialen um 5,7 % auf 10,26 Mrd. Euro. Konzernweit beschäftigt dm mehr als 59.000 Mitarbeiter, in Österreich sind es 6736 – um 170 mehr als im Jahr zuvor.

In Tirol führt dm 33 Filialen, ein Standort in Wörgl wurde geschlossen. Wie in den vergangenen Jahren sollen auch heuer punktuell Tirol-Standorte erneuert und vergrößert werden. Der Mitarbeiterstand in Tirol sank zuletzt um 15 Beschäftigte auf 473 Mitarbeiter. Grund dafür sind laut Roittner keine Kürzungen, vielmehr habe man für Mitarbeiter, die dm verlassen hätten, noch keinen Ersatz gefunden. Im Grunde suche man Mitarbeiter, sagt Roittner: „Bei uns gibt es offene Stellen.“ Künftig soll jeder Mitarbeiter im Verkauf und in der Beratung ein Smartphone als digitalen Assistenten erhalten – etwa um Kundenfragen zu diversen Produkten rascher beantworten zu können.

Der Trend zu Bio-Produkten halte nach wie vor an, auch die Umsätze würden kontinuierlich steigen, sagt der Westösterreich-Chef. Konkrete Zahlen nennt Roittner nicht. Aber: „Der durchschnittliche Online-Einkauf ist viermal so hoch wie im stationären Handel.“