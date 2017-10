Innsbruck – „Wir bleiben auch in Zukunft zu 100 Prozent regional“, kündigten die Vorstände der Tiroler Versicherung, Walter Schieferer und Franz Mair, an. Seit 17 Jahren führen die beiden die „Tiroler“, so lange wie kein anderer Versicherungs-Vorstand in Österreich.

Oft sei man als „altmodisch, mutlos und sogar feige“ dargestellt worden, dass man ein Verein auf Gegenseitigkeit sei, also den Kunden gehöre, dass man sich wirtschaftlich auf keine waghalsigen Expansionen eingelassen und Mitarbeiterstäbe etwa ins Ausland verlagert habe, so Schieferer. „Unsere Gewinne gehen nicht in Dividenden auf, sondern kommen über Service und Tarife voll unseren Kunden zugute.“

Der Erfolg gebe der Tiroler Versicherung aber Recht: Das Prämienvolumen stieg seit dem Jahr 2000 um 137 Prozent auf 143,1 Mio. Euro, die Eigenmittel um ein Drittel auf 68,7 Mio. Euro und die stillen Netto-Reserven von 12,2 auf 66,7 Mio. Euro. Und während der Personalstand der Branche um 1 Prozent reduziert worden sei, habe man von 206 auf heute 297 deutlich aufgestockt, sagt Mair. „Alle Entscheidungen fallen in Tirol, sehr viele auch vor Ort in den Bezirken.“ Neben allen Bezirksstädten gibt es auch Außenstellen in Hall, Wörgl, St. Johann und Telfs. Nach Hall und Schwaz sollen weitere Büros zu Kompetenzzentren ausgebaut werden. In Bozen wird die Landesdirektion erweitert. Aus Südtirol kommen bereits 10 Mio. Euro an Prämienvolumen. Südlich von Südtirol, wo man bei der Expansion auch sehr konservativ und vorsichtig agiere, werde man nicht aktiv.

Sehr gut laufe die Kooperation mit fünf anderen Länderversicherern, so Schieferer. Eine Fusion mit einer großen Versicherung werde es auch in Zukunft nicht geben. „Wir sind zwar eine hübsche Braut, stehen aber nicht zur Disposition.“ Da würden zudem mindestens 120 hochwertige und in vielen Fällen einzigartige Jobs (wie etwa Versicherungsmathematiker) in Tirol verschwinden. (va)