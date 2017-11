Wien – Spar ruft die Produkte S-Budget Gouda in Scheiben 400g und Spar Gouda in Scheiben 250g zurück. Bei einer routinemäßigen Qualitätskontrolle wurde bei den Produkten mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 22.01.2018 eine mögliche Verunreinigung durch Plastikteilchen festgestellt, hieß es am Montag in einer Aussendung.

Spar hat die betroffenen Produkte sofort aus dem Sortiment genommen und für den Verkauf gesperrt. Die Kunden werden aufgefordert, die Produkte zur Sicherheit nicht zu verzehren, sondern in einer Filiale zurückzugeben. (APA)