Von Nina Schrott

Landeck, Zams – Auch wenn es am Ort des Geschehens vielleicht nicht danach aussieht, im Verborgenen hat sich am Zammer Projekt der Gebrüder Kofler GmbH kürzlich einiges getan.

Seit über zwei Jahren plant das Handelshaus die Übersiedlung des Firmensitzes von Landeck nach Zams-Ost. Für die Erweiterung der Räumlichkeiten ist in der Innstraße kein Platz mehr, die Unternehmer weichen deshalb in den Nachbarort aus – die TT berichtete. „Wir sind noch immer intensiv an unseren Vorhaben in Landeck und Zams dran. Es finden ständig Verhandlungen und Gespräche mit den Verantwortlichen statt“, bestätigte Geschäftsführer Martin Kofler vor Kurzem. Eine Stellungnahme bezüglich des weiteren Vorgehens gab es seinerseits jedoch nicht.

Im Oktober 2015 wurden aufgrund der schwierigen Bodenbeschaffenheit Probebohrungen vorgenommen – der Baugrund befindet sich nämlich auf einer alten Müllhalde. Bis jetzt ging das Projekt eher schleppend voran. Doch nun scheinen die Würfel gefallen zu sein: Anfang November fanden in Zams konkrete Verhandlungen zum Basis-Neubau nahe der Autobahn statt. „Die Sitzungen sind für die Koflers äußerst positiv verlaufen. Die Grundstückdeals sind auch geklärt“, erzählte Bürgermeister Siggi Geiger. Das Unternehmen übernahm vor Kurzem ein Grundstück der Asfinag. Damit ist es sicher, dass die direkte Zufahrt von der Bundesstraße zum Landecker Tunnel in Zukunft wegfallen wird.

Der Leiter der Umweltabteilung an der Bezirkshauptmannschaft Landeck, Manuel Wolf, gab an, dass der Beginn der Altlastensanierung bewilligt wurde. Alle Genehmigungen wasser- und naturschutzrechtlicher Natur lägen vor – die Kofler-Brüder müssen nur noch starten. „Tiefgreifende Bodenerneuerungen dürfen in Tirol nur von November bis April durchgeführt werden. Ich bin mir sicher, dass die Koflers noch diese Wintersaison beginnen wollen“, meinte Wolf weiter. Auch Geiger sprach von einem Beginn der Arbeiten Anfang 2018.

Bevor es mit den eigentlichen Bauarbeiten losgehen kann, steht neben dem Bodenaustausch auch noch die Verlegung einer Bahnstromleitung an. Doch auch hier steht bereits alles in den Startlöchern. Der Plan ist laut ÖBB-Pressesprecher Christoph Gasser-Mair schon bei der Bezirkshauptmannschaft eingereicht. Man warte nur noch auf den Bescheid.

Die Pläne für das Einkaufszentrum am aktuellen Standort der Firma Kofler in Landeck sind hingegen noch weit weniger fortgeschritten. Der Landecker Planungsstadtrat Thomas Hittler meinte dazu: „Es finden immer wieder Gespräche statt und es gibt auch schon Entwürfe. Um konkrete Pläne machen zu können, ist es aber noch zu früh.“

Dass nicht überall so große Fortschritte gemacht werden, bestätigt das Projekt McDonald’s am Zammer Ortseingang: Von Gemeindeseite her sei alles geklärt, das Unternehmen habe die Baugenehmigung erhalten. „Jetzt kommt es auf McDonald’s selbst an. Wir haben den Weg geebnet, aber es tut sich noch nichts“, berichtete Bürgermeister Siggi Geiger. Er schätzt den Baustart auf 2018. McDonald’s selbst wollte sich nicht zu den Expansionsplänen in Zams äußern.