Von Christoph Blassnig

Lienz – Die Gebühr für einen Verkaufsstand am Christkindlmarkt in Bruneck beträgt 3500 Euro. „Mit dem organisatorischen Aufwand ist das für einen Einzel- oder Kleinunternehmer neben dem normalen Tagesgeschäft praktisch nicht machbar“, meint Gerhard Moser, Inhaber einer Meisterwerkstatt für Glas- und Metallverarbeitung in der Peggetz. In einer Umfrage der INNOS Gesellschaft für Innovation und nachhaltige Entwicklung zu den Besonderheiten der Osttiroler Handwerksbetriebe wurde der Wunsch nach einer größeren Reichweite festgestellt. Zwölf Betriebe haben sich nun als Verein unter der Dachmarke „Osttiroler Manu­fakturen“ zusammengetan, um gemeinsam zusätzliche überregionale Vertriebskanäle für ihre Produkte zu schaffen.

Die Jahresgebühr für die Mitgliedschaft beträgt 750 Euro. Das Gesamtbudget für die nächsten drei Jahre wurde mit 120.000 Euro festgelegt. 50 Prozent dieser Kosten deckt eine EU-Förderung. Für die erste Hälfte der Zeit übernimmt die INNOS kostenlos die Geschäftsführertätigkeit, dann soll das Projekt in eigene Hände wandern.

Ein Facebook-Auftritt wurde gestartet. Im Frühjahr folgt eine eigene Homepage mit angeschlossenem Webshop. „Wir sind gerade dabei, das Sortiment unserer Mitglieder zu katalogisieren“, berichtet INNOS-Vertreter Stefan Wurzer. 2000 Produkte – und damit erst etwa die Hälfte – wurden bereits in den Katalog aufgenommen.

Obmann Gerhard Moser erwartet sich aus dem gemeinsamen Auftreten Synergieeffekte statt Konkurrenzdenken: „Wir sehen, was unsere Vereinskollegen machen, und kommen vielleicht auf ganz neue Ideen.“ Die sehr auf den lokalen Markt begrenzte Reichweite soll auf Südtirol und den süddeutschen Raum ausgeweitet werden. „Natürlich werden wir nicht Tausende Produkte im Web- shop anbieten können“, grenzt Moser ein. „Diese Ware muss ganzjährig verfügbar sein. Wir werden also einen Teil unserer Arbeitszeit für die Produktion reservieren.“ Marika Mattersberger verkauft Handtaschen aus Holz: „Unikate, die wir auf Kundenwunsch anfertigen. Daher geben wir eine Lieferzeit von drei Wochen an.“

Fünf bis acht Prozent aus dem Verkaufserlös bleiben im Verein. Er wird dieses Geld wieder investieren. Die derzeit zwölf Vereinsmitglieder kommen aus den Bereichen Garten- und Wohndekoration, Kunsthandwerk in Holz und Metall sowie Naturkosmetik. „Wir heißen neue Mitmacher willkommen“, lädt Moser ein. Ein Stand am Christkindlmarkt in Lienz war für die heimischen Handwerker nicht mehr verfügbar. „Alles voll“, lautete die Antwort. Darum startet man jetzt in Bruneck und hofft auf zahlreichen Besuch auch aus der Heimat.