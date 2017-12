Von Miriam Hotter

Hamburg – Es ist kurz nach 19 Uhr, als die brechend volle U-Bahn an der Station St. Paul­i hält. Als sich die Türen zur Seite hin öffnen, ist die Partymeute nicht mehr zu halten. Ein junger Mann mit Lederjacke und Gelfrisur hält eine Flasche Bier in die Luft und ruft: „Jetzt geht’s los, jetzt geht’s los!“ Damit meint er wohl die bevorstehende Partynacht in Hamburgs berühmt-berüchtigtem Stadtteil.

Wer abends nach St. Paul­i kommt, der will es meist ordentlich krachen lassen. In einem der vielen Stripschuppen vielleicht oder in den Musik- und Gogo-Bars, die sich an der Reeperbahn aneinanderreihen. Oder vielleicht auch im Schmidt-Theater am Spielbudenplatz, einem hochmodernen Bau mit rot-leuchtender Glasfassade, der an diesem Abend aus allen Nähten platzt.

Mittendrin, an der Hausbar des alten Volkstheaters, begrüßt Christoph Wilson die Gäste. Das Schmidt-Theater verfügt über zwei Spielstätten, das Schmidt-Theater selbst und das Schmidt-Tivoli. „Sie sind miteinander verbunden“, sagt Wilson, schnappt sich einen der vielen Schlüssel um seinen Gürtel und öffnet eine Tür hinter der Garderobe.

In nur wenigen Schritten befindet er sich im Saal des Schmidt-Tivoli. Rote Samt­sessel, runde Tische, große Holzbühne. „Wir sind ein Bedientheater, das heißt, wir servieren Getränke und kleine Snacks während der Vorführung.“

Der 45-Jährige ist mit Beteiligungen an mehreren GmbHs für die kulinarische Versorgung und Beratung von insgesamt 13 gastronomischen Betrieben (viele davon auf der Reeperbahn) zuständig. Darunter die Casino-Suite einer großen Spielbank oder das Restaurant Gassenhaur, wo Wiener Schnitzel angeboten werden und Restaurantleiterin Julie auf ihren „Franzl“ wartet. „Und ich bin die Sissi“, sagt sie lachend und gibt Wilson einen dicken Schmatzer auf die Wange.

Die Anspielung auf das österreichische Kaiserpaar hat mit Wilsons Herkunft zu tun. „Ich bin in Kitzbühel geboren und in St. Johann aufgewachsen“, erzählt er. Seiner schottischen Mutter hat er den klingenden Nachnamen zu verdanken.

Seine Gastro-Karriere hat Wilson im Kitzbüheler Sporthotel Reisch angefangen, wo er eine Lehre zum Hotel- und Gastgewerbeassistenten abschloss. Danach führten ihn seine Wege weiter nach Wien, London, Paris, ins deutsche Essen und schließlich auf die Ferieninsel Sylt. „Dort habe ich meine spätere Frau kennen gelernt. Eine Hamburgerin“, erklärt Wilson, Vater einer Tochter. Der Liebe wegen zog er schließlich in die Hansestadt. Auch wenn die Ehe in die Brüche ging – die Liebe zu Hamburg blieb. „Ich könnte mir nicht vorstellen, von hier wegzugehen“, sagt der St. Johanner. Trotzdem macht er jedes Jahr im März einen Kurzurlaub in seiner Heimat, wo er dann mit seiner Tochter Ski fahren geht. „Aber dann muss ich wieder zurück.“

Denn nicht nur seine Wahlheimat ruft, sondern auch die Arbeit. Rund 150 Mitarbeiter hat Wilson engagiert, um für das Wohl der Gäste in den unterschiedlichen Lokalitäten zu sorgen, die auch bei den Promis beliebt sind. So durfte Wilson schon den ehemaligen Fußballspieler Franz Beckenbauer oder die Sänger Udo Lindenberg, Pete­r Maffay und Udo Jürgens begrüßen. „Mein persönliches Highlight war Dan Aykroyd.“ Der Schauspieler wurde mit Rollen in Filmen wie „Ghostbusters“ und „Blues Brothers“ bekannt. Das Geschäft läuft. „Wir setzen im Jahr circa sechs Millionen Euro um.“ Etwa 2000 Hektoliter Bier würden er und sein Team im Jahr ausschenken sowie 10.000 Liter H-Milch. Wer es glaubt oder nicht – die Partylöwen auf der Reeperbahn haben auch ab und zu Lust auf eine Tasse Kaffee.

Und auch auf „Alpen-Flair“, wie Wilson sagt. Deshalb betreibt er nicht nur eine Almhütte am Spielbudenplatz, sondern gründete zusammen mit Kollegen 2009 auch den Skiclub Kiezbühel. „Weil wir ja am Kiez sind und ich aus Kitzbühel komme“, erklärt der Gastronom. Der Schwerpunkt des Vereinslebens liegt aber nicht auf dem Skifahren (wie auch?), sondern auf der Geselligkeit. 2010 wurde etwa die erste Après-Ski-Weltmeisterschaft am Spielbudenplatz ausgetragen. 55 Tonnen Kunstschnee aus der nächstgelegenen Skihalle sorgten für das richtige Ambiente. Und gewonnen hat, wer am Ende noch stehen konnte? „So ungefähr“, lacht Wilson und kehrt wieder in das Schmidt-Theater zurück. Es ist kurz vor 21 Uhr. Die Nacht ist also noch lang.