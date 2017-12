Reutte – Mit einem komplett neuen Konzept steigt der „Werbe- und Ausstellungsverein Reuttener Bezirksmesse“ in den heiß umkämpften Ring der Werbewirtschaft im Jahr 2018 ein. Vom Freitag, 4. Mai, bis Sonntag, 6. Mai, findet die als „wirtschaftsmeile außerfern“ bezeichnete Regional-Messe statt. Neu ist vor allem der Ausstellungsort. „Nach dreimaliger Ausrichtung im Zentrum von Reutte wechseln wir den Schauplatz. Das ehemalige Fabriksgelände der Reuttener Textilwerke, das Linz-Textil-Areal, ist perfekt auf die Bedürfnisse der Aussteller und Messebesucher abgestimmt. Neben der guten Verkehrsanbindung bietet das Areal optimale Voraussetzungen für die Gestaltung des Messegeländes mit einem großen Ausstellerzelt, dem Freigelände und ausreichend Parkmöglichkeiten“, betont Messeobmann Wolfgang Winkler.

Die „wirtschaftsmeile außerfern“ will eine Plattform für die reale Begegnung von Menschen sein. Immer ausgereiftere Technologien und die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten des Internets würden in vielen Branchen für Wirbel sorgen, meinen die Messe-Macher: Altbewährte Konzepte und Geschäftsmodelle gerieten ins Wanken. Bestes Beispiel sei der Einzelhandel, der durch Online-Shopping unter drastischen Konkurrenzdruck geraten sei. Aber nicht ohne eine – nach wie vor alles schlagende – Trumpfkarte: „Den emotionalen Faktor. Der sympathische Verkäufer, die angenehme Atmosphäre, die Begeisterung beim Produkt-Anfassen und -Ausprobieren sowie die individuelle Beratung können nicht digital ersetzt werden“, heißt es in der offiziellen Bewerbung der Messe. „Diese Menschen zusammenzubringen, ein Forum für Begegnung, Gespräch und Information zu schaffen wird auch in Zukunft Aufgabe der ‚wirtschaftsmeile außerfern‘ sein“, sagen die Veranstalter.

Rund 100 Aussteller aus dem Außerfern und dem benachbarten Allgäu werden im großen Ausstellerzelt und auf dem Freigelände erwartet. Im Mittelpunkt steht ein großer Boxring. Rundherum soll ein bunter Mix aus kommerziellen und informativen Angeboten für ein tolles Shopping-Erlebnis sorgen. Selbstverständlich werden die neuesten Automodelle bei dieser Leistungsschau vorgestellt. Internationales Flair wird die Modenschau in den Ring der Wirtschaftsmeile bringen. Neben dem Boxring werden bei der Messe aber nicht nur die Boxhandschuhe, sondern die Kochtöpfe und Pfannen geschwungen. Blut wird übrigens auch fließen. Das Rote Kreuz wird mit einer Blutspendeaktion bei der größten Regionalmesse Tirols dabei sein. (TT, hm)