Niki-Insolvenz

Geldhahn zu: Niki bleibt ab sofort am Boden, 1000 Jobs verloren

Am Mittwochnachmittag meldete die österreichische Air-Berlin Tochter Insolvenz an. 1000 Mitarbeiter sind davon betroffen, der Betrieb wird auf der Stelle eingestellt. Die österreichische Regierung will gestrandete Niki-Passagiere zurückholen.