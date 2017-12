Wien – Die BAWAG hat einen weiteren Zukauf in Deutschland bekannt gegeben. Die Bank wird die deutsche Bausparkasse Deutscher Ring kaufen. Mit den Verkäufern – mehrheitlich die Basler Versicherungen – ist eine verbindliche Vereinbarung abgeschlossen worden.

Das teilte die BAWAG, die seit Ende Oktober an der Wiener Börse notiert, am Donnerstag mit. Erst 2016 hat die Bank in Österreich die früher den Volksbanken gehörende start-Bausparkasse gekauft.

Die Deutscher Ring Bausparkasse AG in Hamburg (Bilanzsumme 2016: 551 Mio. Euro, 100 Mitarbeiter) gehört mehrheitlich den Basler Versicherungen. Eine Minderheit hält Signal Iduna. Mit den beiden Verkäufern einigte man sich auf den Bausparkassen-Deal. Außerdem wurde eine Absichtserklärung mit den Basler Versicherungen Deutschland für eine „langfristige strategische Kooperation“ unterzeichnet.

Mit dem Zukauf der regionalen Bausparkasse will die BAWAG das Retailgeschäft in Deutschland weiter ausbauen, teilte das Wiener Institut mit. Vor kurzem hat die Bank im deutschen Bundesland Baden-Württemberg die Südwestbank (Stuttgart) gekauft. Dieser Deal wurde in der ersten Dezemberwoche unter Dach und Fach gebracht.

Für BAWAG-Chef Anas Abuzaakouk ist „der heutige Tag ein wichtiger Schritt für die weitere Umsetzung unserer strategischen Wachstumspläne.“ Der deutsche Bausparkassensektor habe sich in letzter Zeit einigen Herausforderungen stellen müssen. „Wir glauben an eine Neuausrichtung.“

Über die neue Kooperation mit Basler/Baloise wird die Bank zudem „den Kunden der Basler Versicherungen einfache und transparente Bankprodukte in Deutschland anbieten“, heißt es bei der BAWAG weiter. Über Vertragsdetails – so auch zum Kaufpreis für die Bausparkassenanteile – gab es vorerst keine Angaben.

Mehrheitsaktionäre der BAWAG blieben auch nach deren Börsengang weiterhin die US-Fonds Cerberus und Golden Tree. (APA)