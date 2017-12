Berlin/Schwechat/Frankfurt – Die deutsche Regierung geht davon aus, dass der nach der Air-Berlin-Insolvenz gewährte staatliche Kredit in Höhe von 150 Millionen Euro möglicherweise nicht in voller Höhe zurückgezahlt wird. „Es ist richtig, dass, indem jetzt Niki Insolvenz angemeldet hat, Verkaufserlöse aus diesem Vertragsteil natürlich nicht zur Verfügung stehen“, sagte eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums am Freitag.

Damit könne es sein, dass möglicherweise nur ein Teil des Kredits zurückgezahlt werden könne. Der Kredit sei in voller Höhe ausgezahlt worden. „Nähere Bezifferungen, was wir unter einem Teil oder möglicherweise einem Teil einer Rückzahlung verstehen, kann ich derzeit nicht vornehmen. Das müssen wir sehen, das hängt von den weiteren Prozessen ab.“ Die deutsche Regierung sei nicht daran beteiligt, sich um Interessenten für die insolvente Niki zu bemühen.

Suche nach Investor, Betriebsgenehmigung aufrecht

Indes wird weiter an einem Verkauf der Airline gearbeitet. Die Investorensuche könnte noch einige Tage dauern, wie ein Sprecher von Insolvenzverwalter Lucas Flöther am Freitag sagte. Zu möglichen Angeboten wollte er sich nicht äußern. „Wir geben keine Details bekannt.“

Bisher haben die Thomas-Cook-Fluglinie Condor und der ehemalige Rennfahrer und Unternehmer Niki Lauda Interesse bekundet. Beide hatten sich bereits nach der Insolvenz von Air Berlin im Sommer um eine Übernahme von Niki beworben.

Ihre Betriebsgenehmigung darf Niki behalten – und damit die wertvollen Start-und Landerechte – solange noch das Prüfverfahren durch das Verkehrsministerium läuft. Für dieses Verfahren gebe es keine Fristen, sagte Markus Pohanka, Sprecher der Austro Control, auf Anfrage der APA. Die Prüfung müsse entsprechend gründlich erfolgen. Das Prüfverfahren sei nach EU-Recht vorgesehen.

Zuletzt hatte Niki-Betriebsrat Stefan Tankovits gesagt, es müssen binnen sieben Tagen ein Käufer für Niki gefunden werden, da sonst die Start- und Landerechte (Slots) verloren gingen. Der Air-Berlin-Generalbevollmächtigte Frank Kebekus wiederum hatte in Medien davon gesprochen, dass die Start- und Landerechte bis zum Jahresende nicht entzogen würden. Im Falle einer Einigung bis Jahresende rechne Kebekus damit, dass die Behörden dann „auch zwei, drei weitere Wochen Zeit“ einräumen, um einen Verkauf auch rechtlich zu vollziehen.

Crews wissen nicht, ob und wann sie Gehalt bekommen

Die Piloten und Flugbegleiter der insolventen Fluglinie Niki wissen nicht, wie es weitergeht. Zu viele Fragen sind bisher offen. Denn auch wenn andere Airlines bereits Jobs angeboten hätten, müssten viele damit rechnen, ohne Job auf der Straße zu stehen, fürchtet der Verband der Verkehrspiloten (ACA). „Ob und wann sie ein Gehalt bekommen, kann aus heutiger Sicht noch gar nicht beantwortet werden“.

Dem österreichischen Pilotenverband erscheint es zur Stunde am wichtigsten, dass sich für die Kollegen der Niki-Cockpits die Frage nach einer neuen Beschäftigung rasch beantworten lässt. In diesen Stunden und Tagen sei dies für viele Piloten und das Kabinenpersonal der existenzielle Gedanke.

Deshalb unterstütze der ACA alle Anstrengungen von Arbeitgebern, Gewerkschaft und Betriebsräten, um rasch eine Wiederbeschäftigung zu ermöglichen. Das Flugpersonal habe in den vergangenen Monaten, – wegen der ungewissen Zukunft bereits unter großem psychischem Druck – extremer Belastung standgehalten, konstatierte ACA-Präsidentin Isabel Doppelreiter.

ÖBB, AUA und Eurowings wollen Mitarbeiter abwerben

Die von der Arbeitslosigkeit bedrohten Mitarbeiter der insolventen Fluglinie Niki können sich vor Job-Angeboten kaum retten. Die ÖBB suchen immer „gut ausgebildete Kolleginnen/Kollegen“, ab Montag stünden 200 Stellen auf der Homepage zur Verfügung, teilte das Unternehmen am Freitag der APA mit.

Gesucht würden „ZugbegleiterInnen, VerschieberInnen, BuslenkerInnen, FahrdienstleiterIn, TriebfahrzeugführerIn, WagenmeisterInnen. Wer flexibel ist und neues Terrain entdecken will, kann sich bei uns ab Montag, den 18. Dezember, bewerben“, so die ÖBB.

Schon zuvor hatten nicht nur die Konkurrenten AUA und Eurowings darauf verwiesen, dass Flugbegleiter, Piloten und Techniker gesucht würden, auch die private ÖBB-Konkurrenz Westbahn hat bereits darauf verwiesen, dass Stellen offen seien. (APA/dpa/Reuters, TT.com)