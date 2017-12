Wattens – Im Jahr 2015 hat die Firma Swarovski in Wattens die Kinderkrippe „Kristallmäuse“ in Betrieb genommen. Aufgrund der „erfreulich großen Nachfrage“ habe die Geschäftsleitung nun beschlossen, das Angebot deutlich auszuweiten, heißt es von Seiten des Unternehmens. Bereits im Frühjahr 2018 sollen die Bauarbeiten starten, Swarovski investiert in Summe 2,6 Mio. Euro.

Derzeit werden bei den „Kristallmäusen“ 36 Kinder in drei Gruppen von zehn pädagogischen Mitarbeitern ganztägig und ganzjährig betreut, wobei ein 3- und ein 5-Tage-Modell angeboten werden. Die Plätze waren laut Swarovski rasch belegt. Im kommenden Jahr wird die Kinderkrippe deshalb um zwei Stockwerke und auf acht Gruppen aufgestockt. „Damit können nach Fertigstellung über 100 Kinder betreut werden“, berichtet Markus Langes-Swarovski, Mitglied des Executive Boards. Nach der Erweiterung werden sich voraussichtlich 25 pädagogische Betreuer um die Kinder kümmern. Von Unternehmensseite stellt man fest, dass die Karenz oft kürzer ausfalle als in der Vergangenheit: 50 Prozent der „Kristallmäuse“ starten in einem Alter von unter zwölf Monaten. (TT)