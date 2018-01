Rom – Der US-Konzern Amazon plant in Norditalien zwei neue Logistikzentren. Dafür sollen 1.600 Mitarbeiter angestellt werden, berichtete die italienische Tageszeitung La Stampa am Dienstag. Ein 34.000 Meter großes Lager ist in Casirate nahe der lombardischen Stadt Bergamo geplant. In den nächsten drei Jahren sollen hier 400 neue Jobs entstehen. Die Inbetriebnahme ist im kommenden Herbst vorgesehen.

Ein weiteres Logistikzentrum ist unweit von Turin geplant. Hier sollen 1.200 Personen beschäftigt werden. Investitionen von 150 Mio. Euro sind für den Turiner Standort vorgesehen, der 60.000 Quadratmeter groß sein soll. Von hier aus will Amazon auch den Südosten Frankreichs beliefern, berichtete der stellvertretende Verwaltungsratschef von Amazon Roy Perticucci laut La Stampa.

Amazon ist seit 2010 in Italien präsent und hat bisher 800 Mio. Euro investiert und 3.000 Jobs geschafft. (APA)