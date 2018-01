Wals – Der Drogeriemarkt dm hat die Babynahrung „babylove Erdbeere & Himbeere in Apfel 190 g, nach dem 4. Monat“ zurückgerufen. Betroffen sei ausschließlich Ware mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 05.07.19, hieß es am Dienstag in einer Aussendung. Bei Kontrollen des Produkts wurden in einem Gläschen Rückstände eines chlorhaltigen Reinigungsmittels gefunden.

Kunden sollen das betroffene Produkt nicht konsumieren und es ungeöffnet oder bereits angebrochen in die dm-Filialen zurückbringen bzw. entsorgen. Der Kaufpreis werde erstattet. (APA)