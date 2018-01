Von Max Strozzi

Innsbruck – Die Tiroler Industrieholding Tyrol Equity, die in Unternehmen investiert und seit vergangenem Herbst zu 100 % dem Industriellen Christoph Swarovski gehört, hat im vergangenen Jahr drei Beteiligungen verkauft. Im Februar 2017 wurde die Restbeteiligung von knapp 11 % am deutschen Kult-Räderhersteller BBS an die koreanische Industrie- und Finanzgruppe Nice veräußert (die Mehrheit an der 2012 erworbenen BBS-Beteiligung wurde bereits 2015 an Nice verkauft). Im weiteren Verlauf des Jahres wurden zudem die verbliebenen Beteiligungen am Autozulieferer RSN Sihn (20 %) sowie an die der SAV-Gruppe (65 %) veräußert. Beide gingen an die Konstant Industriebeteiligung GmbH von Udo Wendland, der bis zu Herbst noch Mitgesellschafter der Tyrol Equity war, wie Vorstand Oliver Lux erklärt. „Tirol Equity hält derzeit nur noch die Beteiligung an dem Unternehmen Eisbär (66 %, Anm.). Wir sind dabei, die Beteiligungsgesellschaft neu aufzustellen und das Portfolio neu aufzubauen“, so Lux, seit September im Vorstand der Tyrol Equity: „Wir arbeiten daran, unter anderem rund um Eisbär neue Beteiligungen zu suchen.“

Im vergangenen Herbst sei die Entscheidung getroffen worden, die Gesellschaftsstruktur der Tyrol Equity zu entflechten. Daher habe Christoph Swarovski die Minderheitsanteile der RLB Oberösterreich an der Tyrol Equity aufgekauft und Tyrol Equity komplett übernommen. Im Zuge der Umstrukturierung seien die Beteiligungen an RSN Sihn und SAV an die Konstant abgegeben worden.

In der zuletzt einsehbaren Bilanz für 2016 schrieb Tyrol Equity vor Steuern einen Verlust von 2,5 Millionen Euro, nach Steuern lag der Nettoverlust bei 753.000 Euro. 2015 wurde noch ein Nettogewinn von 10,5 Millionen Euro erwirtschaftet. Der Umsatz sank 2016 auf 32,4 Millionen Euro – von 92,5 Millionen Euro im Jahr 2015. Der Verlust 2016 war laut Lux vornehmlich auf die SAV-Gruppe zurückzuführen. „SAV war ein Sanierungsfall, 2016 sind Restrukturierungsaufwände schlagend geworden.“ Der Jahresabschluss 2017 werde „ein deutlich positives Ergebnis zeigen“, sagt Lux.