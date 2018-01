Wien/Berlin/Schwechat – Beim Verkauf der insolventen Airline Niki an deren Gründer Niki Lauda sind die ersten rechtlichen und formalen Hürden aus dem Weg geräumt. Wie die österreichische Masseverwalterin Ulla Reisch am Mittwochnachmittag mitteilte, sind heute die insolvenzrechtlichen Genehmigungen der Übernahme der insolventen Airline Niki durch die Laudamotion GmbH in Österreich und Deutschland rechtskräftig erfolgt.

Derzeit werde an einer Umsetzung der kartellrechtlichen Schritte gearbeitet.

In den frühen Morgenstunden des Dienstags hatte der österreichische Gläubigerausschuss nach fast 14-stündigen Verhandlungen einstimmig das Angebot von Niki Laudas Laudamotion angenommen. Noch am selben Tag folgte auch das grüne Licht vom deutschen Gläubigerausschuss in Berlin.

Ein monatelanger Rechtsstreit, wo das Hauptinsolvenzverfahren über Niki auszutragen sei (Berlin oder Korneuburg/Österreich), wurde auch ausgeräumt: Die Niki Luftfahrt GmbH hat nach heutiger Mitteilung der deutschen Insolvenzverwaltung ihre Beschwerde gegen die Durchführung des Hauptinsolvenzverfahrens in Österreich zurückgezogen. (APA)