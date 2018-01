Von Simone Tschol

Reutte – „7,33 Euro wird sich der durchschnittliche Musterhaushalt mit einem Jahresverbrauch von 3500 kWh Strom heuer sparen“, rechnet EWR-Vorstand Christoph Hilz im Rahmen einer Pressekonferenz vor, fügt aber hinzu: „Das ist nicht wirklich eine Preissenkung, aber die Kosten für den Endverbraucher bleiben stabil.“ Hilz führt dies trotz steigender Börsenkurse einerseits auf eine optimierte Einkaufsstrategie und effiziente Prozesse innerhalb des Unternehmens zurück, andererseits würden rückläufige Steuern und Ökopauschalen dazu beitragen.

Während in Sachen Strompreis quasi alles beim Alten bleibt, wird sich im Bereich der Infrastruktur in den nächsten Jahren einiges ändern. Die EWR starten nämlich mit dem Umstieg auf fernauslesbare digitale Stromzähler – so genannte Smart Meter. Hilz: „Diese liefern detaillierte Daten über den Stromverbrauch, sind fernauslesbar und mit Sicherheit die Zukunft des Messwesens.“ Zwar habe man beim Außerferner Stromversorger immer die Meinung vertreten, dass die Installation solch eines Smart Meters keine Zwangsmaßnahme sein solle, „aber der Gesetzgeber sieht das anders“, so Hilz. Die Umrüstung der Zählerinfrastruktur werde in den kommenden Jahren erfolgen, verbunden mit einem Investitionsvolumen von 4,5 Millionen Euro. Für die Kunden entstehen laut Hilz dabei keine zusätzlichen Kosten. Die Verrechnung erfolge weiterhin über die regulierten Messentgelte.

Die EWR unterstützen aber auch Maßnahmen zur Energieeffizienz. So werden aktuell der Kauf von sparsamen Haushaltsgeräten und LED-Leuchtmitteln (speziell im Bereich Gastronomie und Einzelhandel), die Installation von Wärmepumpenanlagen und eine Vergünstigung auf Erdgasbrennwertkessel gefördert.

Auf dem Unternehmenssektor der Erdgasversorgung Außerfern (EVA) können die Preise für die Kunden ebenfalls stabil gehalten werden. Die Jahreskosten für einen Musterhaushalt sinken minimal – um 4,94 Euro.

Das Netz der EVA soll in den nächsten zwei Jahren noch weiter ausgebaut werden – nach Lermoos und Ehrwald. „Dann wird aber nicht mehr weiter ausgebaut, sondern nur noch verdichtet“, erklärt Hilz. Leitungen ins Tannheimer Tal oder Lechtal würden sich nicht rechnen.