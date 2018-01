Berlin – Der Aufschrei war bereits groß, als bekannt wurde, dass die deutsche Autolobby Diesel-Schadstofftests an Affen durchgeführt hat. Nach Berichten über entsprechende Abgas-Studien auch an gesunden Menschen, gibt es in Deutschland nun massive Kritik auch von höchster Stelle.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) verurteilte am Montag die Schadstofftests scharf und forderte Aufklärung. „Diese Tests an Affen oder sogar Menschen sind ethisch in keiner Weise zu rechtfertigen“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. „Die Empörung vieler Menschen ist absolut verständlich.“

Den Aufsichtsräten der Auftraggeber der Tests komme nun eine besondere Verantwortung zu, kritische Fragen auch zur Zielsetzung der Tests zu beantworten. Die Autokonzerne hätten Schadstoffemissionen zu begrenzen und Grenzwerte einzuhalten und nicht die vermeintliche Unschädlichkeit von Abgasen zu beweisen.

Ministerium fordert Autokonzerne zu Stellungnahme auf

Die Untersuchungskommission des Ministeriums zum Abgasskandal solle in einer Sondersitzung prüfen, ob es weitere Fälle gibt, sagte der Geschäftsführende Verkehrsminister Christian Schmidt (CSU). Die Autokonzerne seien aufgefordert worden, umgehend und detailliert Stellung zu nehmen.

Stuttgarter Zeitung und Süddeutsche Zeitung berichteten am Montag über einen Report der „Europäischen Forschungsvereinigung für Umwelt und Gesundheit im Transportsektor“ (EUGT) zu den Schadstoff-Tests an Menschen. Rund zweieinhalb Jahre nach Beginn des Abgasskandals kommen damit immer neue Details ans Licht.

„Kurzzeit-Inhalationsstudie“ an gesunden Menschen

Den Berichten zufolge soll die von den Konzernen VW, Daimler und BMW gegründete EUGT eine „Kurzzeit-Inhalationsstudie mit Stickstoffdioxid bei gesunden Menschen gefördert“ haben. Dies stehe in einem als Tätigkeitsbericht für die Jahre 2012 bis 2015 herausgegebenen Report.

Dabei seien an einem Institut des Universitätsklinikums Aachen 25 Personen untersucht worden, nachdem sie jeweils über mehrere Stunden Stickoxid (NO2) in unterschiedlichen Konzentrationen eingeatmet hätten. Laut der 2017 aufgelösten EUGT wurde keine Wirkung festgestellt.

Zuvor Tests an Affen

Der zuständige Institutsleiter Thomas Kraus sagte der Stuttgarter Zeitung jedoch, die 2016 veröffentlichte Studie sei nur eingeschränkt aussagekräftig. Zum einen ließen sich die Befunde nicht auf die gesamte Bevölkerung übertragen, zum anderen sei Stickstoffdioxid nur ein Teil der gesamten Luftbelastung.

Stickstoffdioxid (NO2) ist der Schadstoff, dessen Messwerte von VW in den USA jahrelang manipuliert worden waren, um die gesetzlichen Grenzwerte für Dieselfahrzeuge offiziell einzuhalten.

Zuvor hatten Tierversuche beim Test von Dieselabgasen breite Empörung ausgelöst. Sie wurden durch US-Ermittlungen zur VW-Abgasaffäre bekannt. Affen waren dabei gezielt Schadstoffen ausgesetzt worden.

Die Tests mit den Affen waren Teil einer Studie, die beweisen sollte, dass die Diesel-Schadstoffbelastung dank moderner Abgasreinigung erheblich abgenommen hat. Deshalb hatte die EUGT - die von VW, Daimler und BMW finanzierte Lobby-Initiative - sie beim US-amerikanischen Lovelace Respiratory Research Institute in Auftrag gegeben. Federführend war laut dem Studienleiter dabei VW.

Verantwortliche Uniklinik: Grenzwerte unterschritten

Die EUGT wurde 2007 als unabhängiges Forschungsinstitut von BMW, Daimler, Volkswagen und Bosch gegründet und wurde Mitte 2017 aufgelöst. BMW erklärte, der bayerische Autobauer habe an den genannten Studien „nicht mitgewirkt“ und umgehend mit einer internen Untersuchung begonnen, um die Arbeit der EUGT aufzuklären. Volkswagen bekräftigte, der Konzern sei sich seiner „sozialen und gesellschaftlichen Verantwortung bewusst“. Daimler teilte mit, der Konzern sei „entsetzt“ und verurteile die Tests aufs Schärfste.

Die Uniklinik der RWTH Aachen erklärte, die Stickoxid-Belastungen, denen die Versuchspersonen ausgesetzt gewesen seien, hätten „deutlich unter den Konzentrationen, wie sie an vielen Arbeitsplätzen in Deutschland auftreten“ gelegen. Die Studie sei außerdem bereits lange vor dem Dieselskandal in Auftrag gegeben worden - Hintergrund sei die Absenkung der zulässigen Höchstkonzentration von NO2 am Arbeitsplatz gewesen. Es hätten Erkenntnisse zur Wirkung von Stickoxid auf Menschen gefehlt, weshalb das Institut für Arbeits- und Sozialmedizin der Uniklinik 2012 einen Forschungsauftrag der EUGT angenommen habe. Die Ethikkommission der Uniklinik habe den Auftrag damals geprüft und genehmigt.

„Dumm und töricht“

Der niedersächsische Wirtschaftsminister und VW-Aufsichtsrat Bernd Althusmann hat nach den Tierversuchen beim Test von Dieselabgasen vor Vertuschung gewarnt. „Die Verantwortlichen für diese Versuche verschiedener Autobauer werden sich jetzt ihrer Verantwortung stellen müssen“, forderte der CDU-Politiker.

„Hier darf es kein Vertuschen oder Verharmlosen geben. Ich rate dringend dazu, hier alles auf den Tisch zu legen.“ Es seien ethische Grenzen überschritten worden, was weder entschuldbar noch nachvollziehbar sei. Solche Versuche seien „dumm und töricht“, den Diesel-Skandal womöglich verharmlosen zu wollen, sei dreist.

Umweltministerin „entsetzt“

Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) hat „entsetzt“ reagiert. Was bisher bekannt sei, sei „abscheulich“, erklärte sie am Montag in Berlin. Die Hintergründe zu diesem Skandal gehörten jetzt schnell auf den Tisch. Neben der Autoindustrie müsse auch die Wissenschaft ihre Verantwortung dafür aufklären.

Der Abgasskandal war im September 2015 ins Rollen gekommen. Damals hatte VW eingeräumt, bei Millionen von Dieselfahrzeugen bei Abgastests manipuliert zu haben. Volkswagen hatte dies in eine schwere Krise gestürzt, der Skandal hat den Konzern Milliarden gekostet. Auch bei anderen Autobauern wurden zum Teil drastische Abweichungen der Abgaswerte zwischen Prüfstand und Straße festgestellt. Die Neuzulassungen von Dieselfahrzeugen sind seit Monaten auf Talfahrt. (TT.com, APA/dpa)